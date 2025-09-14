인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근 갯벌에서 고립된 70대 중국인을 구조하다 순직한 故 이재석(34) 해양경찰 경사가 당시 파출소에 추가 인원 투입을 요청한 정황이 무전 기록을 통해 드러났다. 이에 유족들은 2인1조 출동 원칙이 지켜지지 않았다며 철저한 진상 조사를 요구하고 있다.

인천해양경찰서 영흥파출소의 무전 녹취에 따르면, 이 경사는 11일 오전 2시 7분경 드론 순찰 업체의 요청을 받고 홀로 현장에 출동했다. 이후 그는 구조 요청자의 상태를 파악하며 “입수해서 들어가야 할 것 같다”고 보고했고, 추가 인원 필요 여부에 대해 “물이 차올라 조금 필요할 것 같다”고 답했다.

담당 팀장은 인천해경서에 보고하고 추가 인력을 깨우자는 제안을 했지만, 이 경사는 “일단 요구조자를 만나러 이동하겠다”고 응답했다. 2시 56분에는 “요구조자가 발이 베어 거동이 어렵다”며 구명조끼를 벗어주고 위험구역에서 이탈시키겠다고 했지만, 이후 17분간 무전이 끊겼고, 오전 3시 14분 파출소의 마지막 교신 시도 이후 연락이 닿지 않았다.

다른 영흥파출소 직원들은 당일 오전 3시 9분께 “물이 많이 차 있다”는 드론업체의 지원인력 요청을 받고서야 현장으로 이동한 것으로 파악됐다.

이 경사는 이날 오전 9시 41분쯤 인천 옹진군 영흥면 꽃섬에서 심정지 상태로 발견됐다.

유족들은 해양경찰청의 ‘파출소 및 출장소 운영 규칙’ 제37조 3항에 따라 순찰차는 불가피한 경우를 제외하고는 2명 이상 탑승해야 한다는 점을 지적하며, 왜 이 경사가 혼자 출동했는지에 대한 해명이 필요하다고 주장했다. 이에 대해 해경은 “당시 당직자는 이 경사와 팀장이었다”고 답한 것으로 알려졌다. 이에 대해 유족은 “다른 해양경찰관들도 혼자 출동하는 경우는 없다고 했다”고 밝혔다.

해양경찰청은 이 경사의 순직 경위를 밝히기 위해 외부 전문가 6명이 포함된 진상조사단을 구성했다. 조사단은 15일부터 2주간 활동하며, 2인1조 출동 원칙 미준수, 추가 인원 투입 지연, 구조 장비 적절성 등 전반적인 구조 과정에 대해 면밀히 조사할 예정이다.

故 이재석 경사의 숭고한 희생은 많은 이들의 추모를 받고 있으며, 유족과 시민들은 이번 사고가 다시는 반복되지 않도록 철저한 진상 규명과 제도 개선을 촉구하고 있다.