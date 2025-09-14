출국금지 해제 이후 외국 떠나는 청년 급증

[헤럴드경제=김희량 기자] 크라이나 정부가 18∼22세 남성 출국금지를 해제한 뒤 외국으로 떠나는 청년이 급증했다고 한 외신이 12일(현지시간) 보도했다.

폴란드 매체 TVP에 따르면 지난달 27일 출국금지가 풀린 이후 일주일간 국경을 넘어 폴란드에 입국한 우크라이나인이 약 1만명 넘었다.

우크라이나와 국경을 접한 폴란드 2개주 가운데 포트카르파치에주를 거쳐 출국한 이 연령대 남성은 5600명으로 일주일 새 12배, 루블린주는 4천명으로 10배 늘었다.

하르키우 출신 미하일로 셰브첸코(22)는 독일 일간 타게스슈피겔에 정부가 출국금지를 해제하자마자 기차표를 끊었다며 “미사일 위협과 징집 가능성이 있는 삶을 더 이상 견딜 수 없었다”고 밝혔다.

그는 직장 동료가 징병검사를 위해 끌려가는 장면을 목격했고 그 뒤로는 검문을 피하기 위해 거리에 좀처럼 나가지 않는다고 했다.

우크라이나는 2022년 2월 개전 이후 18∼60세 남성은 특별 허가 없이 출국하지 못하게 막아왔다.

징집 대상 연령은 기존 27세에서 지난해 25세로 낮췄고 25세 미만은 자진 입대가 가능하다.

그러다가 정부는 청년들에게 더 많은 해외 유학 기회를 제공하기 위한 조치라며 지난달 18∼22세 남성이 국경을 자유롭게 넘을 수 있도록 출입국 절차를 바꿨다.

그러나 병력이 심각하게 부족한 상황에서 전후 국가 재건을 명분으로 잠재적 징집 연령대 남성들에 대한 출국금지를 돌연 풀어준 게 의아하다는 반응이 제기됐다. 서방 지원국들은 징집 연령을 18세로 낮추라고 우크라이나를 압박하기까지 했다.

일각에서는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 정치적 이유로 이같이 결정했다는 관측이 제기된다.

폴란드 동방연구소의 크시슈토프 니에치포르는 2019년 젤렌스키가 대통령에 당선될 때 18∼30세 청년이 핵심 지지층을 형성했다며 이들에게 이동의 자유를 허용하는 게 향후 선거에서 젤렌스키의 입지를 강화할 수 있다고 분석했다.

젤렌스키 대통령은 지난 7월 검찰총장이 국가반부패국(NABU) 등 부패감시기관에 더 많은 감독권을 행사할 수 있도록 하는 법안에 서명했다가 국내에서 대규모 시위에 마주했다.

젤렌스키 대통령은 청년층 출국금지 해제와 반대로 전직 외교관 수십 명의 출국을 금지한 걸로 전해졌다.

드미트로 쿨레바 전 우크라이나 외무장관은 이달 초 이탈리아 일간 코리에레델라세라 인터뷰에서 “젤렌스키와 그의 측근들은 우리가 해외로 나가 정부 입장에 모순되는 발언을 하는 걸 원치 않는다”며 이같이 전했다.

폴란드로 출국한 쿨레바 전 장관은 “도둑처럼 한밤중에 고국을 떠나야 할 거라고는 생각하지 못했다”며 국민이 자유롭게 해외를 오가면 잠재적 스파이로 간주하는 소련식 사고가 우크라이나 지도부에 남아있다고 비판했다.

그는 젤렌스키 대통령이 자국 안전보장 방안을 논의하려고 유럽 정상들과 함께 미국 백악관을 찾아간 지난 18일에도 언론 인터뷰에서 “돌파구를 기대하지 않는다”며 비관론을 보였다. 2020년부터 외무장관을 맡은 쿨레바는 개전 이후 서방의 전폭 지원을 끌어내는 데 애썼으나 지난해 9월 경질된 인물이다.