미국 공장 건설 중 또는 계획 중인 한국 기업들 투자계획 점검 및 투자지 다변화 방안 검토하기도

[헤럴드경제=김희량 기자] 미국 배터리 공장 건설 현장에서 체포됐던 한국인 300여명이 고국 땅을 무사히 밟았지만 이번 사태로 인한 여진은 당분간 계속될 것으로 보인다.

대규모 투자를 약속하며 미국 시장에 뛰어든 국내 기업들은 불확실성에 대비해 투자 전략을 재점검하고 있다.

14일 업계에 따르면 LG에너지솔루션과 현대차를 비롯해 삼성전자, 삼성SDI, SK하이닉스, SK온, CJ제일제당, LS전선 등 다수 기업이 미국에서 공장 신·증설을 추진 중이다.

이번 사태의 진원지인 HL-GA 공장에는 LG에너지솔루션과 현대차가 약 63억달러(8조8000억원)를 투자한 바 있다. 주요 인력이 모두 미국을 떠나면서 이 공장의 건설은 최소 2∼3개월 지연될 전망이다.

LG에너지솔루션은 이 외에도 애리조나주 퀸크릭, 미시간주 랜싱, 오하이오 파예트카운티 등에서 4개 지역에서 공장을 건설 중이다.

삼성SDI는 인디애나주에 스텔란티스·제너럴모터스(GM)와 각각 합작 공장을 건설하고 있고 두 공장의 합산 투자액은 74억달러(10조3000억원)에 이른다. SK온도 조지아주, 켄터키주, 테네시주 등에 공장을 건설한다.

삼성전자는 텍사스주에 총 370억달러(51조6000억원) 이상을 투입되는 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 세우고 있고 SK하이닉스는 인디애나주에 38억7천만달러(5조4000억원)를 투자해 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산을 위한 반도체 후공정 공장 건설을 준비 중이다.

한화는 한미 조선산업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)의 일환으로 필라델피아 조선소에 50억달러(7조원)를 추가 투자하기로 결정한 바 있다.

배터리 업계를 비롯해 반도체, 조선, 자동차 등 국내 기업이 미국 전역에 쏟아붓는 투자 규모가 200조원을 웃도는 가운데 막대한 비용을 투입한 기업들은 이번 사태를 계기로 투자 전략 전반을 다시 들여다보는 분위기다.

국내 배터리 업계 관계자는 “이번 사태로 불거진 비자 이슈가 향후 대미 사업 추진에 미칠 영향을 분석하고 있으며, 기존 투자 계획에 대한 점검도 진행 중”이라고 전했다.

일부 기업은 멕시코·캐나다 등 대체 거점으로 투자지를 다변화하는 방안도 검토하는 것으로 전해졌다. 현지 고용·운영의 실익을 따져보는 움직임도 이뤄지고 있다.

대기업뿐 아니라 미국 제조사에 장비를 공급하는 중소기업 역시 진출 전략을 고심 중이다. 한 중소기업 관계자는 “미국 법인을 세우는 방안을 포함해 다각도로 대응을 검토하고 있다”며 “정부 간 합의 진행 상황을 지켜보며 신중하게 대응할 계획”이라고 말했다.

업계에서는 이번 사태를 계기로 비자 제도 개선을 요구하는 목소리가 높아지고 있따. 정부는 한미 간 비자 문제 해결을 위해 워킹그룹을 가동하고, 취업 비자 쿼터 확대 등 구체적인 방안을 논의할 계획이다.

강훈식 대통령 비서실장은 “근본적으로 문제를 개편하는 데에는 시간이 걸리지만, 조속히 논의가 이뤄져 불신을 없애야 기업들이 안전하게 미국에 투자하고 일할 수 있다”고 말했다.