노인 인구 비율, 인구 4000만 잇아 나라 중 최고 70∼74세 취업자 비율 35.1% 75세 이상 12.0%

[헤럴드경제=김희량 기자] 일본 인구 10명중 3명은 65세이상 노인이며 65∼69세의 절반 이상은 취업 상태인 것으로 집계됐다고 현지 언론이 14일 전했다.

이날 교도통신과 NHK 보도에 따르면 일본 총무성이 경로의 날(15일)을 하루 앞두고 정리한 추계 인구를 보면 65세 이상 노인 인구는 3619만명으로 작년보다 5만명 감소했다.

비교 가능한 통계가 있는 1950년 이후 노인 인구가 줄어든 것은 2023년에 이어 이번이 두번째 있는 일이다.

총인구에서 노인이 차지하는 비율은 29.4%로 1년 전보다 0.1%포인트 상승하며 역대 최고치를 기록했다. 교도통신은 “노인 인구 비율은 인구 4천만명 이상의 나라 가운데서 최고”라고 짚었다.

나이 들어서도 일하는 인구가 늘면서 지난해 노인 인구 중 취업자 비율은 25.7%로, 전년보다 0.5%포인트 늘었다. 노인 취업자 수는 930만명으로 21년 연속 늘면서 역대 최고치를 경신했다.

특히 65∼69세는 취업자 비율이 53.6%로 전년보다 1.6%포인트 늘었다.

70∼74세 노인의 취업자 비율은 35.1%이고 75세 이상은 12.0%로 조사됐다.

총무성은 “정년 연장과 일손 부족 등에 따라 앞으로도 일하는 노인은 증가해갈 것으로 보인다”고 전망했다.