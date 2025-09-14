아프간 등 19개국에 6월부터 美 입국금지 발표해 합격한 신입생들도 자국에서 발 동동…무작정 대기도

[헤럴드경제=김희량 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 아프가니스탄, 미얀마, 이란 등 19개국 국민의 학생 비자 발급을 중단하고 입국 금지 조치를 시행하면서 대학에 합격했지만 미국으로 출국하지 못한 신입생들이 속출하고 있다.

13일(현지시간) AP통신에 따르면 지난 6월 트럼프 행정부가 테러 가능성과 공공 안전 위험 등을 이유로 들며 이란, 예멘, 아프가니스탄, 미얀마, 차드 등 12개국 국민의 비자 발급을 거부하고 이들의 미국 입국을 전면 금지하면서 대학 입학을 앞두고 신규 비자를 발급받아야하는 유학생들이 피해를 보고 있다.

아프가니스탄에 사는 21살 바하라 사가리도 그 중 한 명이다. 그는 탈레반 정권이 여성의 대학 진학을 금지하자 미국으로 유학 가기로 결심하고 수년간 공부한 끝에 미국 일리노이주(州)에 녹스 칼리지에 합격했다.

계획대로라면 사가리는 올해 미국에 입국해 9월부터 시작되는 새학기 캠퍼스 생활을 즐기고 있어야 하지만 여전히 아프가니스탄을 떠나지 못했다. 이름을 밝히기를 거부한 18살 미얀마 학생도 상황이 다르지 않다. 가족들의 뒷바라지에 힘입어 사우스 플로리다 대학교 입학 통지서를 받았지만 여전히 미얀마에 있다.

미국 정부는 베네수엘라, 부룬디, 쿠바 등 7개국은 학생, 교환 방문자, 관광 비자 등 특정 비자에만 발급을 중단하고 입국을 금지한 바 있다. 미국 정부는 기존의 발급 받은 비자가 있는 경우는 입국을 허용하고 있다.

현재 트럼프 행정부의 미국 입국 금지 조처로 얼마나 많은 외국인 학생이 미국 대학에 입학하지 못했는지를 알 수 있는 정확한 통계는 없으나 수천명에 이를 것으로 보인다.

지난해 5월∼9월 미국 국무부의 F-1(학생), J-1(교환방문자) 비자 총발급 건수 가운데 이번에 입국 금지 대상에 오른 국가 국민이 5700명이었던 점을 고려하면 올해 비슷한 규모의 외국인 학생이 미국에 오지 못한 채 발이 묶였을 것으로 추정할 수 있어서다.

미국에 입국하지 못한 외국인 신입생들은 결국 다른 나라로 다시 유학 준비를 하거나 입학 연기를 신청하는 등 해당 조처가 풀리기를 무작정 대기하고 있다.

사가리는 녹스 칼리지에 입학 연기 요청을 했으나 거절당했고 등록금 선납 조건으로 폴란드에 있는 한 대학에 입학 허가 답변을 받아 지원서를 검토받고 있다.

17살 이란인 푸야 카라미는 피츠버그 주립대에서 고분자 화학을 공부할 예정이었지만 미국 입국이 무산되자 일단 입학을 내년으로 연기하고 비자 면접을 준비하고 있다. 이 또한 언제 재개될 지 모르나 카라미는 “내가 할 수 있는 모든 것을 하고 있다”고 밝혔다.