한학자 총재 측 심장시술 따른 건강문제 거듭 주장 특검 “매번 조사 직전 일방적 불출석 의사…대책 검토”

[헤럴드경제=김희량 기자] 민중기 특별검사팀의 출석요구에 맞춰 나오지 않은 한학자 통일교 총재가 통보된 날짜 대신 오는 17∼18일 자진 출석하겠다고 밝혔다.

그동안 한 총재 측은 심장 시술에 따른 건강 문제를 이유로 세 차례 반복된 출석 요구에 응하지 않았다.

특검팀은 14일 언론 공지를 통해 “내일(15일) 소환 조사 예정이던 한 총재가 변호인을 통해 건강상의 사유로 불출석하겠다는 의사를 서면으로 제출했다”고 전했다.

변호인단이 낸 불출석 사유서에는 한 총재의 건강이 아직 완전히 회복되지 않아 특검팀이 지정한 15일 대면 조사가 어렵다는 설명과 함께 17일 혹은 18일에 출석하겠다는 내용이 담긴 것으로 나타났다.

통일교 측은 연합뉴스에 “한 총재는 지난 4일 서울아산병원에서 전극도자절제술(부정맥 치료용 시술)을 받고 회복 중이며 지난 11일 부정맥이 재발했다”며 “이를 증빙하는 의료기록을 특검에 제출해 단 며칠만이라도 회복할 시간을 요청했다”고 전했다.

아울러 “이런 상황이 출석 거부가 아니라는 점을 명확히 하기 위해 자진 출석하겠다고 명시적으로 밝혔다”며 “특검이 지정해주는 대로 출석해 성실히 조사에 임할 것”이라고도 했다.

특검팀은 지난 1일 한 총재에게 8일 출석할 것을 처음 요구했으나 한 총재는 심장 관련 시술을 받고 건강 문제를 이유로 불출석한 바 있다.

특검팀은 11일 소환을 재통보했지만 한 총재 측은 산소포화도가 정상 범위를 밑도는 등 상태가 좋지 않다는 이유로 재차 출석을 거부했다.

이날 한 총재 측이 15일 소환 통보에 또다시 불출석 의사를 밝히자 특검팀은 “매번 (조사 예정일) 직전에 일방적인 불출석 의사를 밝혀옴에 따라 수사팀은 3회 소환 불응 처리하고 향후 대책을 검토 중”이라고 했다. 체포영장 청구 가능성을 시사하며 압박 수위를 높인 것으로 풀이된다.

다만 한 총재 측이 2∼3일의 시차를 두고 자진 출석하겠다는 입장을 밝힘에 따라 진의를 확인한 뒤 기다리는 수순을 밟을 것이라는 전망이 제기된다.

형사소송법에 따르면 검사나 사법경찰관은 수사에 필요한 때 피의자의 출석을 요구해 진술을 들을 수 있다. 피의자가 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한(타당한) 이유가 있고 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 않거나 응하지 않을 우려가 있는 때에는 체포영장을 발부받아 체포할 수 있다.

앞서 김건희 특검팀은 지난 7월 30일 윤석열 전 대통령이 두 차례 출석요구에 불응하자 체포영장을 청구해 발부받은 바 있다.

현재 한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤모씨와 공모해 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의를 받고 있다.

같은 해 4∼7월에는 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의도 받는다.

먼저 재판에 넘겨진 윤씨, 전씨, 김 여사의 공소장 따르면 한 총재가 본인의 목표였던 ‘정교일치’ 이념을 실현하기 위해 윤 전 대통령 부부에게 접근한 것으로 파악됐다.

윤씨 공소장에는 윤씨의 청탁과 금품 전달 행위 뒤에 한 총재의 승인이 있었다는 내용이 포함돼 있다.

한 총재와 통일교 측은 청탁과 금품 제공 행위가 윤씨 개인의 일탈일 뿐 교단 차원의 개입은 없었다는 입장을 보여왔다.