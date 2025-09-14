“귀국자들, 美재입국 시 불이익 없고 유사사태 발생 방지 약속” 박윤주 “불안 해소 위한 실질적 제도개선 필요” 요청

[헤럴드경제=김희량 기자] 미국 국무부의 고위 당국자가 미국의 대규모 한국인 구금 사태 이후 이뤄진 한국과 회담에서 유감을 표하며 유사 사태 재발을 막겠다고 밝혔다.

14일 외교부에 따르면 이날 서울 청사에서 박윤주 1차관과 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관 간의 한미 외교차관 회담이 열렸다.

랜도 부장관은 이번 사태가 일어나게 된 데 대해 깊은 유감을 표명하고 이번 사태를 제도 개선 및 한미관계 강화를 위한 전기로 활용해 나가자고 말했다.

특히 도널드 트럼프 대통령도 이 문제에 높은 관심을 갖고 있는 만큼 귀국자들은 미국에 재입국 시 어떠한 불이익도 없을 것이며 향후 어떠한 유사 사태도 발생하지 않도록 노력하겠다고도 덧붙였다.

랜도 부장관은 한국 기업들의 대미 투자 활동이 미 경제·제조업 부흥에 대한 기여가 크다는 점을 절감하고 있다는 것을 강조하며 “이를 제도적으로 뒷받침하고 한국 근로자들의 기여에 합당한 비자가 발급될 수 있도록 후속조치 관련 실무협의를 속도감 있게 진행하자”고도 했다.

박 차관은 우리 기업 근로자들이 부당하게 미국내 구금시설에서 감내해야 했던 불편한 처우에 대해 언급하며 해당 근로자들뿐만 아니라 우리 국민들이 이번 사태로 인해 깊은 충격을 받았다고 전달했다.

박 차관은 우리 국민들의 불안을 해소하기 위한 실질적인 재발방지 및 제도개선 조치를 취해야 할 것이라고 미국 측에 전했다.