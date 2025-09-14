전직 한국사 강사이자 유튜버인 전한길 씨가 운영 중인 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’가 구글코리아로부터 수익 창출 중단 처분을 받았다.

전 씨는 지난 13일 자신의 유튜브 방송을 통해 해당 사실을 공개하며 “언론 탄압이자 보수 우파를 죽이기 위한 것”이라고 강하게 반발했다.

그는 “민감한 사건을 이유로 수익 창출을 중단했다는데, 그 판단 기준이 무엇인지 의문”이라며 “구글코리아 내부 좌파 직원들이 판단하는 것이냐”고 주장했다. 이어 “불법행위나 허위사실 유포는 없었고, 단지 이재명, 위성락, 조은석 등 인물들의 실체를 알렸을 뿐”이라고 항변했다.

유튜브 측은 해당 채널이 ‘민감한 콘텐츠’ 정책을 위반한 것으로 판단한 것으로 보인다. 유튜브 가이드라인에 따르면 ▷저속한 표현 ▷아동 보호 위반 ▷폭력적인 이미지나 썸네일 ▷분쟁 또는 대규모 폭력행위 등과 관련된 콘텐츠는 수익 창출이 제한된다.

다만 수익 창출이 막힌 상황에서도 전 씨는 ‘자율 구독료’ 명목으로 후원을 받고 있다. 그는 유튜브 채널에 계좌번호를 공개해 시청자들의 자발적 후원을 유도하고 있다. 슈퍼챗 등 기존 수익 방식이 차단된 상황에서도 활동을 이어가고 있다.

전 씨는 현재 미국에 체류 중이며, 극우 발언을 ‘트루스포럼’ 행사에서도 이어가고 있다.