강릉시와 강원도, 강원도소방본부는 지난 13일 내린 비로 인해 중단됐던 홍제정수장 운반급수와 오봉저수지 원수 공급이 14일 오전부터 재개됐다고 밝혔다.

이날 급수 지원은 △오봉저수지 원수 운반 424톤(군 340대, 해경 선박 1척, 지자체 56대, 민간 27대) △홍제정수장 정수 운반 102톤(소방차 101대, 강릉시 1대) 등으로 진행됐다. 또한 전날 흙탕물 유입으로 가동이 중단됐던 소방 대용량포 방사시스템도 이날 오전 8시 45분부터 남대천 임시취수장에서 재가동에 들어갔다.

오전 10시 30분 기준, 홍제정수장 진입도로와 홍제동 남대천 인근, 강릉IC 진입로에는 소방·군·민간 급수차량이 대거 투입돼 급수 작업이 한창이다. 대용량포 방사시스템은 분당 10톤의 물을 퍼올릴 수 있으며, 하루 최대 1만5000톤의 물을 홍제정수장으로 공급할 수 있다.

한편, 강릉에는 오랜만에 단비가 내려 시민들이 기쁨의 눈물을 흘리는 모습도 포착됐다. 12~13일 사이 강릉 평지에는 112㎜, 오봉저수지 인근 닭목재 90㎜, 도마 84.5㎜, 왕산 82㎜의 강수량을 기록했다. 비다운 비가 강릉 전역을 적시자 시민들은 우산을 쓰고 오봉저수지를 찾아 비경을 감상하며 감탄을 쏟아냈다.

이번 비로 지역 식수의 87%를 담당하는 오봉저수지의 저수율도 상승했다. 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오전 8시 기준 저수율은 15.6%로, 전날 13% 대비 2.5%p 증가했다.

하지만 생활·농업·공업용수 수요를 고려할 때 여전히 부족한 수준이다. 이에 강릉시는 남대천 용수 개발, 보조 수원, 지하수 관정 등 다양한 대체 수원을 통해 하루 3만 톤 이상의 물을 확보하고 있다. 오봉저수지 자연 유입량과 운반급수 재개분을 더하면 14일 하루 총 확보량은 약 3만7000톤에 이를 것으로 전망된다.

병입수(생수) 비축량은 현재 약 602만 병으로, 이 중 2L짜리 379만여 병, 0.5L짜리 222만여 병이 확보돼 있다. 강릉시는 오는 15일부터 전 시민을 대상으로 병입수 2차 분배를 시작할 계획이다.