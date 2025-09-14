12일 취임 50일 기자간담회 개최 5년 내 美와 AI 기술 격차 1.3년→0.5년 목표 연내 세계 10위권 LLM 출시 K-엔비디아 실현…국산 아우른 GPU 20만 장 조달 목표 효율적 정책 추진 및 규제 최소화로 산업 뒷받침 궁극적으로 AI 통한 성장 잠재력 3% 회복 달성

[헤럴드경제=박혜림 기자] “많은 분들이 ‘인공지능(AI) 3대 강국이 가능하냐, 3위의 의미가 뭐냐’고 묻습니다. 제가 생각하는 3대 강국은 ‘3위’를 하겠다는 것이 아닙니다. 순위의 문제가 아니라 미국과 중국에 근접한 수준의 기술·서비스 역량을 갖춰야 합니다.”

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 취임 50일 기자간담회에서 이같이 말했다. 2023년 1.3년에 달했던 미국과의 AI 기술 격차를 5년 내 0.5년 수준으로 줄여, 미국에 버금가는 AI 기술 강국으로 만들겠다는 계획이다. 궁극적으로는 이를 통해 성장 잠재력 3% 회복에 기여한다는 목표다.

배 장관은 지난 12일 서울 광화문 HJ 비즈니스센터에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 최근 정부가 추진하고 있는 과학기술·AI 정책의 구체적인 청사진을 설명했다.

배 장관은 정부가 제시한 ‘AI 3대 강국’의 구체적인 정의를 “미국과 중국에 근접한 수준의 기술·서비스 역량을 갖춘 AI 강국”으로 정리했다. 그는 “미국에 이어 요즘 중국이 AI 강국으로 발돋움하고 있는데 그들이 시장을 90∼95% 차지하고 나머지 5∼10%의 시장을 갖는 건 큰 의미가 없다”면서 “2030년까지 미국과의 기술 격차를 0.5년으로 줄이겠다”고 공언했다.

LLM 통해 피지컬 AI 기반 확보…2030년까지 K-엔비디아 구축도

그 시작으로 배 장관은 현재 가동 중인 5개 컨소시엄을 통해 연내에 세계 10위권 수준의 LLM을 공개한다. 그는 “파운데이션 모델을 오픈소스화해 미국 라마나 중국 큐웬 대신 한국 AI를 선택하게 할 것”이라며 “제 목표는 한국에서 어느 정도 쓸 수 있는 모두의 AI가 아니라 해외 이용자들이 쓸 수 있는 수준을 만드는 것”이라고 설명했다.

이를 통해 피지컬 AI 기반도 확보한다는 계획이다. 배 장관은 “미국은 소프트웨어 강국이지만 제조 기반이 약해 중국의 피지컬 AI 분야 약진을 두려워한다”며 “제조 기반이 탄탄한 한국도 피지컬 AI에서 비집고 들어갈 ‘틈’을 만들 수 있을 것”이라고 내다봤다.

AI 인프라 구축을 위해 그래픽처리장치(GPU) 확보 목표를 크게 상향했다. 당초 2028년까지 5만장을 조기 확보한다는 계획이었으나, AI 기술 발전 속도를 고려할 때 충분치 않다고 봤다. 배 장관은 “2030년까지 20만 장을 확보하겠다”면서 “이미 1만3000장이 확보됐고 슈퍼컴퓨터 6호기와 추가 구매를 통해 내년까지 3만7000장을 마련할 수 있다”고 첨언했다.

그러면서 “GPU를 엔비디아에만 의존하지 않고 국산 신경망처리장치(NPU)를 추론용부터 도입해 성능과 전력 효율을 높이겠다”며 “2030년까지 ‘K-엔비디아’를 만들겠다”고 역설했다. 장기적으로는 국산 기술로 GPU 수요를 뒷받침하겠다는 것이다.

과학기술인공지능 장관 회의 부활…효율적 정책 추진 뒷받침

배 장관은 AI와 과학기술 거버넌스를 강화하기 위해 과학기술인공지능 장관회의도 주재하겠다고 밝혔다. 과기정통부가 부총리급으로 부처 격상이 이뤄진 만큼, 장관급 회의체를 신설해 주도적으로 부처 간 의견을 수렴하고 중복 사업을 조율하겠다는 것이다.

배 장관은 “각 부처가 따로 프로젝트를 추진하면 비효율이 발생할 수 있다”며 “장관회의를 운영해 부처들이 모여 지원을 조율하고 의견을 모으는 협의 구조를 만들겠다”고 말했다.

다만 전체 부처를 콘트롤하겠다는 의미는 아니라고 선을 그었다. 그는 과기정통부의 역할이 “AI와 과학기술을 플랫폼화해 각 부처 프로젝트가 성과를 낼 수 있도록 지원하는 것”이라면서 “AI·과학기술 강국 도약을 위한 거버넌스 정립이 필요한 만큼 이 부분에 집중하겠다”고 강조했다.

산업 성장 저해하는 AI 규제 최소화…현장 중심 인재도 대거 양성

AI 기본법 하위법령과 관련해선 기업 부담을 최소화하겠다는 입장을 분명히 했다. 배 장관은 “기업에서 걱정하는 과태료 부분은 최소 1년 이상 유예하고, 산업 성장을 막지 않는 최소 규제 원칙을 지키겠다”고 말했다.

또 산업 분야별 전문성과 문제 해결 능력을 겸비한 현장 중심의 융합 인재를 육성하겠다는 계획도 밝혔다. 2030년까지 5000명 규모의 현장 중심형 AI 전문가를 양성하기 위해 ‘AI 전환(AX) 대학원’을 신설한다. 또 해외 인재의 귀국도 유도한다는 방침이다.

배 장관은 이러한 전략을 바탕으로 한 거시적인 성장 목표도 제시했다. 그는 “2030년까지 AI를 활용해 성장 잠재력을 3%까지 회복하겠다”며 “과학기술로 세계 5대 강국, AI로 세계 3대 강국에 진입하겠다”고 밝혔다.