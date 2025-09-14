산케이 “李정부 강한 비난은 피해” 아사히 “역사문제 영향 이어질 것”

[헤럴드경제=홍성원 기자] 한국 정부가 지난 13일 일본 사도섬에서 치러진 사도광산 추도식에 불참했지만 강한 비난을 자제하는 등 대일관계를 배려했다는 평가가 14일 일본 언론에서 나왔다.

우익 성향인 산케이신문은 한국 정부가 불참한 채 진행된 전날 추도식을 보도하면서 “이재명 정부가 강한 비난은 피했다”며 “역사문제가 경제나 안보 분야 협력에 영향을 미치는 것을 억제하려는 의도가 엿보인다”고 평가했다.

그러면서 이재명 대통령이 지난 11일 취임 100일 기자회견에서 “의견 합치를 보기가 어려웠다”며 “그래서 이번에는 포기했다. 안 가는 것으로. 협상은 계속하되 그것 가지고 싸우고 그러지 말자(고 했다)”고 말한 사실을 소개했다.

요미우리신문은 “이 대통령이 국익을 중시하는 실용외교를 내세우는 가운데 대일관계를 배려했다는 분석도 일본 정부 내에서 나온다”고 전했다.

진보 성향인 아사히신문은 한국 정부의 사도식 불참에 대해 “한일 모두 개선 기조인 양국관계에 대한 영향을 피하려는 생각이지만 역사문제를 둘러싼 과제로 영향이 이어질 것”이라고 평가했다.

다만 지난해 한국 측은 행사 직전에 불참을 결정했지만 “올해는 9일 전에 불참을 알렸다”고 소개했다.

이어 “한일 모두 추도식 문제가 양국관계 전체에 영향을 주지 않도록 억제적으로 대응하는 자세”라고 관측했다.

일본 사도광산 추도식 실행위원회는 전날 오후 1시 30분께 사도섬 서쪽에 있는 사도시 아이카와개발종합센터에서 ‘사도광산 추도식’을 열었다.

일본 정부 대표로 참석한 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관은 추도사를 통해 “한반도에서 온 노동자들은 전쟁이라는 특수한 상황이라고 해도 고향에서 멀리 떨어진 땅에서 사랑하는 가족을 생각하면서 갱내의 위험하고 가혹한 환경에서 힘든 노동에 종사했다”고 말했다.

또 “전쟁이 끝날 때까지 고향에 돌아가지 못하고 유감스럽게도 이 땅에서 돌아가신 분도 계시다”며 “모든 시대, 모든 사도광산 노동자의 노고를 생각하면서 돌아가신 모든 분에 대해 진심으로 애도의 뜻을 표한다”고 했다.

그러나 조선인들의 강제 노역에 대한 사과의 뜻을 표하지 않은 것은 물론 강제 노동에 대해 한마디 언급도 없었다.

지난해 행사 직전 전격적으로 불참을 결정한 한국 정부는 올해도 일본 측과 추도식 문제를 논의했으나 추도사에 조선인 노동의 강제성이 담기지 않을 것으로 판단해 이달 초순 불참을 통보했다.