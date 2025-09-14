[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 지난 12일 강원 타운홀 미팅에서 국민의힘 소속 김진태 강원지사의 발언을 제지한 데 대해 최근 국민의힘에서 비판에 나서자 이를 두고 대통령실은 “국민 통합에 역행한다”고 반박했다.

강유정 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 김 지사의 발언기회를 도민들에게 돌린 것은 “도민들의 목소리를 (대통령이) 직접 듣는다는 행사 취지에 걸맞게 도민들께 발언 기회를 드린 당연한 조치”라며 이같이 말했다.

그러면서 강 대변인은 “ 국민과 소통하며 직접 민주주의를 실천하는 건 이재명 대통령의 오랜 정치 철학이자 국민주권 정부의 확고한 국정 운영 원칙”이라고 설명했다.

이어 “국민 목소리를 우선하는 대통령의 당부를 관권 선거로 호도하고 정쟁 소재로 삼으려는 일부 야당의 폄훼는 국민 통합에 역행한다는 사실을 주지하기 바란다”고 했다.

앞서 이 대통령은 12일 강원 춘천에서 열린 타운홀 미팅에서 김 지사가 발언을 하려 하자 “도민 얘기 듣는 자리”라며 제지했다. 이 대통령은 “김 지사님 말씀 들으면 좋은데 오늘 자리의 취지는 그게 아니다”라며 “꼭 강원도 입장에서 할 말이 있으면 대통령실로 따로 문서를 보내주면 제가 한 번 보겠다”고 말했다.

이에 박성훈 국민의힘 수석대변인은 지난 13일 “철저히 자기편 얘기만 듣겠다는 오만과 독선”이라며 “이 대통령은 관권 선거를 당장 중단하라”고 촉구했다.