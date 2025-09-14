손 목사 교회 찾아 정부 비판 사법부 파괴에 법원 분연히 일어나야

[헤럴드경제=홍성원 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 14일 최근 구속된 손현보 목사가 담임 목사로 있는 부산의 세계로교회를 찾아 “손 목사 구속은 개인에 대한 것이 아닌 모든 종교인에 대한 탄압”이라고 비판했다.

장 대표는 예배에 참석하기 전 기자들과 만나 교회 방문 의미에 대한 질문에 이같이 답하면서 “반인권, 반문명, 반법치, 반자유민주주의의 문제”라고 말했다.

올해 4월 부산교육감 재선거와 지난 대선 당시 특정 후보를 지지하고 사전 선거운동을 한 혐의로 지난 9일 경찰에 구속된 손 목사는 개신교계 단체인 ‘세이브코리아’를 이끌며 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회를 주도했다.

장 대표는 “헌법이 생긴 이래 이런 혐의로 종교 지도자를 구속한 예는 없었을 것”이라며 “다른 것을 다 제쳐두고 종교 탄압의 문제다. 자유민주주의 대한민국에서 일어나는 종교 탄압”이라고 주장했다.

이어 더불어민주당 정청래 대표가 사법개혁을 ‘사법부가 자초했다’고 언급한 데 대해 “지금 이재명 대통령이나 정 대표의 사법부에 대한 인식은 북한이나 중국 수준에 머무르고 있다”고 말했다.

그는 “사법부의 상황이 여기까지 오게 된 것은 사법부 스스로 권력 앞에 누웠기 때문”이라며 “사법부가 이 상황에서 벗어나려면 멈춰선 (이 대통령) 5개의 재판을 신속히 재개해야 할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “무도한 사법부 파괴에 대해 법관, 법원이 더 강한 모습으로 분연히 일어나야 한다”고 주장했다.