유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

쿵, 쿵. 숲과 어우러진 건축물 앞에서 발걸음을 멈춥니다. 작은 방울새 두 마리가 나란히 쓰러져 있었습니다. 한 마리는 이미 숨을 거뒀고, 다른 한 마리는 거칠게 숨을 몰아쉬고 있었습니다. 소중히 두 손에 올려 야생동물구조센터로 향했지만, 그 작은 몸은 끝내 제 손안에서 마지막 숨을 내쉬었습니다.

빛을 투과하는 건축 자재로서 유리는 현대 건축에서 매력적인 소재입니다. 그러나 유리가 새에게 미치는 위험은 오랫동안 과소평가돼 왔습니다. 투명하거나 반사되는 유리창은 새들에게 단순한 ‘투명한 벽’이 아닙니다. 숲이 비치면 숲으로, 하늘이 비치면 하늘로 착각한 새들은 있는 힘껏 날아가 부딪히고, 그 순간 생을 마감합니다. 우리나라에서만 매년 약 800만 마리, 하루 2만 마리의 새들이 유리창 충돌로 목숨을 잃고 있습니다.

이 문제는 새의 죽음에 높은 비중을 차지하고 있습니다. 북미에서는 이미 조류 개체 수 감소가 보고되고 있으며, 유리창 충돌 문제를 인간에 의한 조류 폐사 주요 원인 중 하나로 보고 있습니다. 새들은 곤충을 잡아 농작물을 지키고, 씨앗을 퍼뜨려 숲을 건강하게 유지하는 중요한 생태계 구성원입니다. 수많은 새가 사라진다면 생물다양성은 낮아지고, 결국 인간의 삶과도 직결된 생태계의 균형이 무너집니다.

야생조류 유리창 충돌 피해는 멀리 있는 이야기가 아닙니다. 등굣길에, 퇴근길에, 여행을 가면서 보고 들리는 학교, 직장, 버스정류장, 지하철 출입구 등 유리가 있는 곳이라면 어디서든 피해를 마주할 수 있습니다. 특히 숲속 카페, 식생 주변 투명 방음벽, 녹지 주변 파노라마 유리창을 갖춘 건축물처럼 자연과 가까울수록 충돌 위험은 더 커집니다.

다행히 해결의 길은 열려 있습니다. 2022년 개정된 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’ 제8조의2는 공공기관 소관 인공구조물에서의 야생동물 충돌 피해를 최소화할 수 있도록 설치·관리할 것을 의무화하고 있으며, 시행규칙에 조류 충돌 방지 설치기준(5×10 규칙)을 명시하고 있습니다. 또한 2021년 4월 개정된 ‘방음시설의 성능 및 설치 기준’에 따라 신규 투명방음벽에는 조류 충돌 방지 기능이 있는 방음판을 설치해야 하며, 전국 곳곳에서 야생조류 유리창 충돌 방지와 관련된 조례들을 제정하고 있습니다. 국립생태원은 전국 실태조사를 통해 피해 데이터를 축적하고, 이를 토대로 ‘야생동물 충돌·추락 피해 실태조사 및 피해 방지 조치 세부지침’을 마련했습니다. 그러나 제도와 지침은 출발점에 불과합니다. 여전히 수많은 인공구조물에서 충돌은 계속되고 있습니다.

따라서 가장 중요한 것은 우리의 관심과 참여입니다. 충돌 현장을 목격했을 때, 언제 어디서 어떤 종이 피해를 입었는지 기록하는 일은 단순한 관찰이 아니라, 효율적인 대책 마련의 기초가 됩니다.

수백, 수천 마리의 피해를 보아도, 눈앞에서 꺼져가는 작은 생명을 지켜보는 일은 두렵고 안타깝습니다. 그러나 용기 내어 기록하고 행동하는 국민 한 분 한 분의 눈과 손길이 수많은 생명을 살리는 시작점이 될 수 있습니다. 그렇게 함께한다면, 우리는 다시 힘찬 날갯짓으로 하늘을 가르는 방울새를 만날 수 있을 것입니다.

진세림 국립생태원 동물복지부 차장