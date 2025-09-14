지난해 양재·우면동 일대 AI 특구 지정 후 핵심 인재 발굴·육성 위해 24일까지 모집 구, 심사 거쳐 장학생 30명 선발하고 문주장학재단서 2학기 장학금 지원 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“AI 특구 중심으로 국가 미래산업 이끌 청년들 꿈 펼칠 수 있도록 지원할 것입니다”

전성수 서초구청장이 한 말이다.

서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 24일까지 AI(인공지능)·ICT(정보통신기술) 분야 장학생 선발을 위한 해당 분야 인재들의 신청을 받는다.

서초구 양재·우면동 일대가 지난해 과학기술정보통신부로부터 ‘AI 특구’로 지정되며 국가 AI 경쟁력을 좌우할 핵심 거점으로 주목받고 있다.

이에 구는 지역 학생들이 미래산업 분야에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 확대해 나가고 있다. 문주장학재단(이사장 문주현 MDM·한국자산신탁 회장)이 주관하는 이번 장학생 모집은 지역 내 AI·ICT 분야 핵심 인재를 발굴, 육성하기 위한 구의 노력에 재단이 힘을 보태며 마련됐다.

앞서 지난 상반기에는 AI·ICT 전공 대학생 30명을 선발해 2025년 1학기 장학금 총 1억 3000여만 원을 대상자들에게 지원한 바 있다.

이번 하반기에도 구는 내부 기준을 수립해 심사를 거쳐 장학생 30명을 선발하고 재단에서 2학기 장학금을 전액 지원할 예정이다.

장학생 신청 자격은 부, 모 또는 본인이 모집 공고일 기준 1년 이상 서초구에 거주 중인 2학년 이상 대학생으로, AI·ICT 관련 학과 학생이면 누구나 신청이 가능하다. 구는 학업 성적과 소득 수준 등을 기준으로 심사해 최종 선발 대상자를 10월 내 확정한다는 방침이다.

장학생 선발 신청자는 신청서와 구비 서류를 서초구청 교육지원과로 등기우편 접수하면 된다. 구비서류 안내는 서초구청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있고 자세한 사항은 서초구청 교육지원과로 문의하면 된다.

전성수 서초구청장은 “지역 인재 육성에 중요한 기반이 될 이번 장학생 모집에 우수한 자원들의 많은 참여를 바란다”며 “앞으로도 AI 특구를 중심으로 국가 미래산업 분야를 이끌어 나갈 청년들이 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.