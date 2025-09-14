오늘 오전 9시 산호세 전부터 ‘스포츠 패스’ 가입자 시청 가능

[헤럴드경제=박지영 기자] 쿠팡플레이가 손흥민이 새로 합류한 LAFC(로스앤젤레스 풋볼클럽)의 2025시즌 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 전 경기를 한국어로 생중계한다고 14일 밝혔다.

첫 중계는 14일 오전 9시(한국시간) 캘리포니아 산호세 리바이스 스타디움에서 열리는 LAFC와 산호세 어스퀘이크스의 개막전이다. 장지현 해설위원과 양동석 캐스터가 호흡을 맞춘다.

쿠팡플레이는 MLS와 다년간 파트너십을 체결, 정규리그부터 플레이오프까지 모든 LAFC 경기를 실시간으로 제공한다. 다만 구체적인 계약 기간은 공개하지 않았다.

그동안 MLS는 2022년 애플과 글로벌 독점 스트리밍 계약을 맺은 이후 애플TV가 전 세계 중계권을 독점 보유해왔다.

쿠팡플레이는 LAFC 경기 한정해 애플TV와 공동으로 디지털 중계권을 확보, 한국어 해설을 단독 제공한다.

주요 경기 킥오프 30분 전 프리뷰쇼를 통해 관전 포인트와 예상 전술도 소개한다. 경기 종료 후에는 리뷰쇼에서 데이터 기반 분석과 주요 장면 해설을 제공하며, 특히 손흥민의 플레이를 다양한 각도에서 조명할 예정이다.

쿠팡플레이 관계자는 “대한민국이 사랑하는 손흥민 선수의 MLS 활약을 쿠팡플레이가 전달한다”며 “앞으로도 풍성한 스포츠 콘텐츠를 세계 최고 수준의 중계와 스트리밍 품질로 선보이겠다”이라고 말했다.

LAFC 경기는 쿠팡플레이 ‘스포츠 패스’ 가입자는 별도 비용 없이 시청 가능하다. 스포츠 패스에는 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그1 등 유럽 주요 리그와 다양한 스포츠 콘텐츠가 포함돼 있다.