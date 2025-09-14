극우 11만명 런던 집회 활동가 토미 로빈슨 주최 머스크 화상 통해 연설 “난민 보트 막고 본국 송환” 美 총격사망 찰리 커크 애도

[헤럴드경제=홍성원 기자] 영국 런던 도심에서 13일(현지시간) 낮 극우 세력의 대규모 반이민 집회가 열렸다.

BBC 등에 따르면 영국 극우 운동가 토미 로빈슨이 ‘왕국 통합’이란 슬로건을 내걸고 연 이 집회에 약 11만명(경찰 추산)의 지지자가 몰렸다.

로빈슨은 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘 런던은 우리의 중요한 권리 중 하나인 표현의 자유를 수호하기 위해 당당히 서 있다”고 적었다.

도심의 화이트홀 주변에 모인 시위대는 영국 국기와 잉글랜드 상징인 붉은색과 흰색의 세인트 조지 십자, 스코틀랜드 십자, 웨일스 국기 등을 들고 키어 스타머 영국 총리를 비판하는 구호를 외쳤다.

일부 참가자는 미국과 이스라엘 국기를 들고 나타났으며 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 모자를 쓴 이들도 눈에 띄었다.

이들은 ‘(난민) 보트 중단’, ‘본국 송환’ 등 불법 이민자를 거부하는 구호가 적힌 팻말이나 깃발을 들고 집회에 참여했다.

집회에 참여한 샌드라 미첼은 로이터에 “우리나라와 자유로운 발언을 되찾고 싶다”며 “불법 이민을 막아야 한다. 토미를 믿는다”고 말했다.

일부 참석자는 지난 10일 낮 미국 유타주 유타밸리대 토론회에서 총격에 숨진 미국 우익 활동가 찰리 커크를 애도했다. 가디언은 “찰리 커크의 살해 사건이 극우 집회의 지지 세력 결집에 활용되고 있다”고 평가했다.

이날 집회에는 프랑스와 독일, 덴마크의 극우 정치인들도 참석해 영국 극우 세력과의 연대를 강조했다.

영국 극우 정당을 공개 지지해온 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 화상 연결을 통해 연설했다.

그는 “나는 영국에 반드시 정부 교체가 필요하다고 생각한다. 다음 선거가 언제든 간에 그 시간을 더 기다릴 수 없다”며 “의회를 해산하고 새로운 투표를 실시해야 한다”고 주장했다.

그는 또 “우리의 친구 찰리 커크가 이번 주 냉혈하게 살해당했고 좌파 사람들은 이를 공개적으로 축하하고 있다”면서 “좌파는 살인의 정당으로, 우리가 상대하는 이들은 바로 그런 자들”이라고 막말했다.

극우 세력의 집회에 맞서 러셀 광장 근처에서는 인종차별 반대 단체의 파시즘 반대 시위가 열렸다. 약 5000명의 참가자는 ‘극우에 맞서는 여성들’, ‘토미 로빈슨 반대’, ‘난민 환영’ 등 구호를 적은 팻말을 들었다.

런던 경찰은 양측의 충돌이나 만일의 사태에 대비해 런던 전역에 1600명 이상의 경찰관을 배치했다.

이날 집회 도중 일부 시위대와 경찰 사이에 충돌이 벌어지기도 했다.

로이터는 영국이 사상 최대 규모의 망명 신청을 처리하는 가운데 이민 문제가 경제 침체 우려를 제치고 주요 정치 쟁점으로 부상했다고 전했다. 올해 들어 현재까지 소형 보트를 타고 영국해협을 넘어온 불법 이민자는 2만8000명에 달한다.

영국해협을 사이에 두고 불법 이주민 문제로 갈등을 겪어 온 영국과 프랑스는 지난 7월 체결한 ‘원 인, 원 아웃’(One in, one out) 협정에 따라 내주 처음으로 이민자 송환에 나선다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 영국을 국빈 방문했을 때 체결한 이 협정은 영국이 소형 보트를 타고 영국해협을 건넌 불법 이주민을 프랑스로 송환하고 같은 수의 이주민에게 영국 망명을 허용하는 정책이다.