[헤럴드경제 = 김상수 기자] “라벨 뜯다가 손톱부터 다 뜯길 지경”

이젠 지겨울 법도 한, ‘페트병 라벨’ 얘기다. 투명 페트병이 중요하고, 라벨 제거가 필수란 건 이미 국민적 상식으로 자리잡았다.

그런데, 여전히 힘들다. 버려진 페트병 다수엔 여전히 라벨이 붙어 있다. 페트병 라벨은 간단해보이지만 역사는 결코 그렇지 않다. 접착식인가 비접착식인가, 왜 소비자에게 불편과 책임을 전가하는가, 무라벨 페트병을 왜 의무화하지 않는가 등 수많은 우여곡절을 겪었고, 겪고 있다.

가장 좋은 건 페트병을 최대한 안 쓰는 것이고, 현재로선 페트병 라벨을 떼고 버리는 게 차선이다.

문제는 그런 의지를 꺾는 ‘라벨 절취선’에 있다. 큰마음 먹고 한번 뜯어보려다가 무용지물인 라벨 절취선을 겪게 되면? 그다음엔 그냥 포기하게 된다. 악순환이다.

소비자에게 재활용을 ‘부탁’하는 처지이면서 수고해주는 소비자 ‘불편’엔 무관심인 기업들이 문제다.

심지어, 중요한 사실이 있다. 라벨 제거 등을 제대로 하지 않고 분리배출하면 최대 과태료 30만원 부과 대상이다. 기업들은 소비자 불편을 방관하고, 법은 소비자 처벌만 강화한다.

“제발, 잘 뜯기기만 해달라”는 호소가 공허할 따름이다.

투명 페트병은 플라스틱 중에서도 가장 가치 높은 제품군에 속한다. 그래도 결국 플라스틱이니 안 쓰는 게 최선이지만, 그나마 쓴다면 투명 페트병이 활용도가 높다는 뜻이다. 다시 투명 페트병으로 쓰거나 시트, 운동화, 옷 등으로 다시 쓰인다.

환경부는 투명페트병 재생원료 의무사용비율을 2023년 3%에서 2030년엔 30%까지 크게 확대할 계획이다. 투명 페트병은 분리배출 품목 중에서도 집중 관리하는 품목이다.

중요한 건 배출 방식이다. 라벨 없이 깔끔하게 취합돼야 가치가 있다. 그렇지 않으면, 추후 공정에서 수작업 등이 더해지고, 그러면 비용 부담이 커진다. 오히려 잘 취합된 투명 페트병 쓰레기를 해외에서 수입하는 게 더 경제적일 정도다. 실제 벌어지는 일이다. 요는, 라벨이 깔끔하게 제거된 채 취합돼야 한다는 점이다.

이를 두고 다양한 방식이 논의돼 왔다. 가장 좋은 건 라벨 자체가 없는 것. ‘무라벨 제품’이다. 이는 무엇보다 기업이 꺼렸던 방식이었다. 소비자 선택에 차별화를 주기 어렵단 이유에서다. 다만, 생수 시장에선 이제 무라벨 제품이 자리잡는 추세다.

현재로선 생수 외 제품군으로도 확대되기엔 한계가 있다는 지적이다. 디자인 차별화나 소비자 선택권 등 외에도 의무 표기 내용 등을 담기 위해서라도 결국 어떤 형태로든 라벨이 필요하다는 이유에서다.

크게 2가지 방식이 논의돼 왔다. 접착식과 비접착식이다. 접착식은 라벨에 접착제를 바르는 방식이고 비접착식은 접착제를 쓰지 않고 ‘절취선’ 등을 넣는 방식이다.

접착식은 통상 재활용 공정 과정에서 비중에 따라 라벨을 분리하게 된다. 이때 중요한 건 라벨의 비중이 1보다 가벼워야 한다. 그래야 물에 뜬다. 페트는 물보다 무거워 가라앉는다. 라벨은 뜨고 페트는 가라앉아 분리되는 식.

비접착식은 접착제 없이 라벨을 부착했기 때문에 제거하게 되면 깨끗하게 페트병만 남는다. 논리적으론 접착식보다 더 좋다. 국내에서도 대세로 자리 잡았다.

다만, 여기서 문제는 소비자들이 번거롭다는 점. 그리고 다수가 동참해야 한다는 점이다. 통상 비접착식에 사용되는 라벨은 접착식보다 강도가 중요하기 때문에 페트 재질을 많이 쓴다. 즉, 비중이 1보다 무겁다.

뜯지 않고 배출되면, 공정 과정에서 자동 분리되지 않는다. 결국, 추가로 직접 제거 작업을 해야 하고 비용 부담이 커진다. 경제성이 현격히 떨어지니 지속적으로 유지되기 힘들다.

이 같은 이유로 환경단체 등에선 비접착식이 오히려 반환경적이란 주장과, 비중이 1보다 작은 라벨만 의무 사용해야 한다는 주장 등을 제기했다.

다만 이상적으로 완벽한 건 깔끔하게 제거되는 비접착식인 건 맞다. 갑론을박 끝에 결국 대세가 비접착식이 된 배경이다. 최근엔 기업들도 비중이 1미만 물에 뜨는 저비중 라벨 등을 확대 적용하는 중이다.

시급히 보완돼야 할 건 제품마다 차이를 보이는 ‘절취선’ 효능이다. 실제 페트병의 라벨을 뜯어보면, 쉽게 체감할 수 있다.

절대 다수 제품에 절취선이 마련돼 있지만, 제품에 따라 효과가 천차만별이다. 이미 절취선 방식이 오래 전부터 자리잡은 일본만 해도 깔끔하게 절취선 따라 라벨이 제거되는 제품이 절대다수다.

절취선을 현실성 있게 키우거나 구멍 갯수를 늘리면 된다. 라벨 재질을 덜 질긴 강도로 바꿀 수도 있다.

당연히 기업 입장에선 추가 비용이 수반될 수 있으나, 분리배출 책임을 소비자에 전가한 대가로 보면 저렴(?)한 셈이다.

기업들이 무책임한 사이, 소비자들이 오히려 강구책을 마련하기도 한다. 라벨 전용커터가 대표적이다.

라벨 뜯기가 워낙 어렵다 보니, 아예 이를 위한 별도 커터를 제작하거나 구매하는 식이다.

기업들이 못하는 일을 개그민 장동민이 해내기도 했다. 그가 특허 낸 ‘원터치 라벨 분리’ 기술. 뚜껑을 따기만 해도 라벨이 함께 제거된다. 상용화되면 소비자 불편을 최소화하는 획기적 기술이 될 수 있다.