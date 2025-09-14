IMM크레딧 대상 2000억 EB 발행 쿠폰금리 0%, 주가 상승에 주식 전환 기대↑ 저비용·고효율 자금 유치, 오버행 부담 제한적

[헤럴드경제=심아란 기자] 방산·에너지 사업을 아우르는 지주회사 SNT홀딩스가 코스피 시장에서 나날이 몸값을 높이고 있다. 정책적 수혜와 함께 실질적인 사업 성과를 보여주며 최근 1개월간 주가가 69%나 상승했다. 상반기 무이자로 발행한 메자닌의 주식 전환 가능성이 커지며 SNT홀딩스의 조달 전략도 빛을 발하는 모습이다.

14일 한국거래소에 따르면 SNT홀딩스는 종가 기준 최근 1개월 사이 거래가는 69% 높아졌다. 11일 장중에는 8만9000원을 터치하며 52주 최고가를 달성했다. 1년 최저가 2만800원과 비교해 4배 이상 치솟았다. 방산·에너지·자동차 부품 등 사업 자회사의 수주 잔고가 증가하고 경영 실적이 개선된 점이 지주사 몸값에도 반영된다는 평가다. SNT홀딩스의 올 상반기 연결 매출액은 1조278억원, 영업이익은 1374억원으로 전년 동기 대비 각각 24%, 11% 증가했다.

SNT홀딩스의 상장 자회사 3사의 시장 가치가 높아지며 순자산가치도 상승하고 있다. 현재 SNT다이내믹스(방산), SNT에너지, SNT모티브(자동차부품)의 합산 시가총액은 4조2000억원을 초과한다. 올 초까지만 해도 합산 시총이 1조7700억원대였던 점을 감안하면 2배 이상 몸집을 키웠다.

SNT그룹 전반의 투자 가치가 상승하자 SNT홀딩스의 자사주와 계열사 지분을 활용한 유동화 전략도 조명된다. 상반기 SNT그룹은 총 2000억원 규모 교환사채(EB)를 발행해 투자 재원을 마련했다. 쿠폰금리 없이 EB를 발행하며 금융 비용 절감 효과를 극대화 했다. 해당 EB는 사모신용펀드(PCF) 운용사 IMM크레딧앤솔루션이 전량 인수했다.

구체적으로 SNT홀딩스는 자사주를 활용해 200억원, SNT에너지 지분 기반으로 700억원 EB를 찍었다. SNT다이내믹스는 자사주를 교환 대상으로 삼은 EB 1100억원어치를 발행했다.

SNT그룹주의 시장 재평가로 발행사 모두 메자닌 상환 부담에서 벗어나 있다. 주가가 EB의 교환가보다 월등히 높게 형성된 덕분이다. IMM크레딧에는 투자 수익 달성 기회로 이어지고 있다. 현재 SNT다이내믹스 EB의 미상환 잔액은 718억원이다. IMM크레딧은 나머지 318억원어치는 주식으로 전환해 장내 처분을 마쳤다. 시가를 감안해 회수한 금액은 489억원으로 단순 수익률만 54%에 달한다.

IMM크레딧은 SNT홀딩스의 자사주 기반 EB는 아직 주식 전환을 진행하지 않았다. SNT에너지 주식 기반 EB의 미상환 잔액은 284억원이다. 주식으로 전환된 EB의 경우 206억원어치는 장내 처분을 통해 IMM크레딧이 241억원을 회수한 상태다. 나머지 210억원어치 역시 순차적으로 처분 중인 것으로 관측된다.

IMM크레딧이 보유 중인 SNT그룹 미상환 EB의 총 액면 금액은 1202억원이다. 시가를 단순 반영한 EB 가치는 1760억원대로 IMM크레딧은 평가이익을 기록 중이다. 투자자가 보유 지분을 분산해 정리하고 있어 SNT그룹의 오버행 부담도 완화된 모습이다.

SNT홀딩스는 전체 주주를 위한 배당 정책도 적극적으로 펼치고 있다. 올해 상반기까지 분기배당으로 주당 1500원 지급을 결정하며 작년 연간치(1600원) 수준에 근접했다. 증권 업계에서는 SNT홀딩스를 투자 매력이 높은 가치주로 평가하며 목표 주가를 9만원 안팎으로 제시하고 있다.