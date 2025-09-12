[헤럴드경제=나은정 기자] 중국 항저우에서 한 외국인 교사가 고속도로 주행 중 공포스러운 가면을 쓰고 창문을 내렸다가 논란의 중심에 섰다.

11일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 24일 저장성 항저우 샤오산구 인근 고속도로에서 한 외국인 남성이 차량 조수석에서 공포감을 주는 ‘호러 가면’을 쓴 채 창문을 내리고 주변 차량을 9초간 빤히 응시했다.

이 모습은 다른 차량에 타고 있던 현지인이 촬영해 소셜미디어(SNS)에 퍼지면서 큰 주목을 받았다. 영상을 촬영한 목격자는 “그가 창문을 내리고 우리를 바라봤다”며 “분명 의도적으로 한 행동일 것”이라고 주장했다. 또 다른 목격자는 “동승자가 그 모습을 보고 충격받았고, 우리 모두 속이 울렁거릴 정도였다”고 말했다.

영상이 확산되면서 논란이 커지자 경찰은 즉각 조사에 착수했다. 경찰 발표에 따르면 문제의 가면 쓴 남성은 항저우 샤오산구의 한 학교에서 근무하는 42세 외국인 교사로, 국적은 공개되지 않았다.

그는 경찰 조사에서 “차 안에서 가방을 정리하다가 온라인에서 구매했던 가면을 발견해 장난삼아 써봤다”고 진술했다.

경찰은 “이러한 가면 장난은 도로 안전에 심각한 영향을 끼칠 수 있다”며 그에게 경고했다. 남성은 이후 자신의 행동이 부적절했다며 영상을 촬영한 목격자를 포함해 당시 행동으로 놀랐을 이들에게 사과하고 용서를 구했다.

중국 누리들은 “정말 위험한 행동이다”, “고속도로에서 이런 장난은 절대 하면 안 된다”, “잠깐 겁에 질려 운전자가 통제력을 잃을 수도 있다” 등 남성의 행동을 비판했다.