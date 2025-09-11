찰리 커크 암살범 잡기 위한 美 수사 난항 트럼프 “급진좌파 탓”…증거는 제시않아

[헤럴드경제=안효정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근인 우익활동가 찰리 커크의 암살범을 잡기 위한 수사가 난항을 겪고 있다. 수사당국이 현장에서 체포했던 인물들은 모두 조사 후 석방됐으며, 이후 용의자 신병을 확보했다는 소식도 들려오지 않고 있어 사건이 장기화하는 것 아니냐는 우려도 나온다.

뉴욕타임스(NYT), 폭스뉴스, 피플지 등은 10일(현지시간) 수사당국이 사건 발생 이후 용의자로 추정되는 인물 2명을 체포했지만 모두 혐의점을 찾지 못해 석방 조치했다고 보도했다.

피플지가 수사당국의 출동 무전을 확보해 분석한 데 따르면 당국은 암살범이 위아래 모두 검은색 옷을 입고 검은색 헬멧과 마스크를 착용한 것으로 보고 있다. 또 조종사 스타일의 안경을 끼고 검은색 가방을 메고 있었으며 긴 머리로 추정된다.

대학 관계자 등에 따르면 용의자는 180ｍ 정도 떨어진 곳에서 검은색 장총으로 총격을 가한 것으로 보인다.

폭스뉴스에 따르면 미 연방수사국(FBI)은 사건 발생 직후 용의자 체포를 위해 모든 자원을 투입하겠다고 밝혔다. 캐시 파텔 FBI 국장도 사건 초기부터 직접 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 핵심 용의자로 추정되는 인물을 구금했다고 밝히면서 수사가 조속히 종결될 것이라는 기대감을 높였다. NYT에 따르면 FBI 국장이 수사 진행 상황과 관련한 정보를 직접 제공하는 것은 이례적인 일이다.

그러나 파텔 국장은 두 시간 만에 구금 중이던 용의자가 수사기관의 심문 이후 석방됐다고 밝히면서 사건 해결이 쉽지 않음을 드러냈다. 폭스뉴스에 따르면 초기 용의자로 지목돼 구금됐던 2명은 모두 총격 사건과의 관련성이 확인되지 않아 석방됐다.

수사 당국은 이번 사건이 커크를 표적으로 삼았으며 총격범이 건물 옥상에서 총을 발사한 것으로 추정하고 대중의 제보를 촉구하고 있지만 아직 별다른 성과를 올리지 못하고 있다.

트럼프 대통령은 커크의 죽음이 ‘급진좌파’의 탓이라고 비난하고 있지만 이를 입증할 수 있는 증거 또한 아직 확인되지 않고 있다.

우익 단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자이자 트럼프 대통령이 재집권하는 데 상당한 역할을 한 것으로 알려진 커크는 이날 유타주 유타밸리대학에서 열린 토론회 도중 청중과 문답을 하다 총에 맞았다.

청중의 누군가가 “지난 10년간 미국에서 트랜스젠더 총기 난사범이 몇 명이나 되는지 아느냐”고 물었고 커크가 이에 대답하던 중 총성이 울렸다. 목 부분에 총을 맞은 커크는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망했다.

미국 언론은 총격이 커크를 겨냥해 한발만 이뤄진 점 등으로 미뤄 볼 때 이번 사건이 정치적 동기에 의한 것으로 추정된다고 전했다.