- 신약 개발 활용 AI 바이오 파운데이션 모델 구축 - PBS 폐지 대응 TF 가동, 초격차 기술력 확보 주력

[헤럴드경제=구본혁 기자] “4500억 블록버스터급 기술 이전을 달성한 진코어와 같은 사례를 확산해 바이오 기술산업화 촉진에 힘쓰겠다.”

권석윤(사진) 한국생명공학연구원장은 지난 10일 취임 첫 기자간담회을 갖고 K-바이오 대형 연구성과 창출 기반 마련에 집중해 나가겠다고 강조했다.

권 원장은 “바이오 기술 패권경쟁이 치열해지면서 인공지능과 합성생물학 등 새로운 혁신패러다임이 바이오 산업구조를 재편하고 있다”면서 “미래 바이오 혁신을 통한 글로벌 초격차 성과 창출에 나설 것”이라고 말했다.

그는 ‘건강한 삶과 바이오경제를 구현하는 글로벌 리더’라는 비전을 중심으로, 연구와 경영 두 축에서 구체적인 추진목표와 전략을 제시했다.

연구 부문에서는 ▷혁신·도전적 R&D 촉진 ▷첨단바이오 글로벌 역량 강화 ▷디지털 혁신(AI-바이오) 선도 ▷바이오 기술산업화 촉진 등 4대 과제를 추진한다.

특히 국가 바이오 데이터 스테이션을 기반으로 한 AI-바이오 연구의 혁신을 가속화하고, 블록버스터급 기술이전 사례를 확산해 바이오산업 성장을 견인한다는 계획이다.

또한 합성생물학, 감염병, 유전자·세포치료 등 국가전략기술인 첨단바이오를 집중 육성하고, 바이오파운드리 고도화와 전임상시험 인프라 확충으로 초격차 기술력 확보를 추진한다.

권 원장은 “첨단바이오 관련 특화연구소와 사업단을 통해 원천기술을 확보하고, 공공 R&D 플랫폼을 구축함으로써 첨단의약품 개발을 지원하고, 글로벌 바이오 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 설명했다.

경영 부문에서는 ▷개방형 융합 및 글로벌 협력 확대 ▷미래인재 확보·리더 육성 ▷연구 몰입환경 선진화 및 협력 유도 ▷국가 바이오 정책 선도 등을 내세웠다.

AI와 바이오 연구 혁신에도 주력할 계획이다. 권 원장은 “연구자들이 AI를 잘 활용할 수 있도록 AI-바이오 혁신을 추진하겠다”며 “신약 후보물질 발굴과 효능 검증할 수 있는 AI 바이오 파운데이션 모델을 구축할 것”이라고 말했다.

또한 AI 기반 연구행정 시스템(KRIBB-SHARP)을 도입, 연구자의 행정 부담을 줄이고, BioIN 포털을 고도화해 국가 바이오 정책 싱크탱크로서의 역할을 강화할 예정이다.

권 원장은 연구과제중심제도(PBS) 단계적 폐지와 관련 TF를 구성하고 본격적인 대응책 마련에도 나섰다. 정부는 PBS 제도를 단계적으로 폐지, 올해부터 출연연 대형·중장기 임무 중심형 주요 사업인 ‘기관전략개발단(ISD)’을 신설하고 총 3636억원을 출연금으로 지급할 예정이다.

권 원장은 기관전략개발단(ISD)으로 ▷AI 활용 하이브리드 치료제 ▷이식형 오가노이드-장기 ▷합성생물학 기반 바이오항공유(SAF) 등을 추진할 예정이라고 밝혔다.

우수인재 확보를 위해 김용삼 진코어 대표를 ‘국가특임연구원’으로 영입, 글로벌 탑 유전자 세포치료 전문연구단에 합류시킨다는 계획이다. 국가특임연구원은 약 2억원에 달하는 파격적 대우와 정년 적용을 받지 않는다.

권 원장은 “생명연은 국가 바이오 연구개발을 선도하는 유일한 출연연으로서, 국민의 건강과 안전을 지키고 바이오경제 시대를 견인하는 핵심 역할을 다하겠다”면서 “도전적 연구, 개방형 협력, 산업화 확산 등을 통해 국가 바이오 주권을 지키고 글로벌 무대에서 확실한 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 밝혔다.