취임 100일 기자회견…美구금사태 “당황스럽다” 한미 관세협상 “고개 많을 것…이면합의는 없다” “한일관계 과거문제와 미래문제 ‘투 트랙 전략’”

[헤럴드경제=신대원·김해솔·한상효 기자] 이재명 대통령은 11일 미국 조지아주 한국 배터리 공장 한국인 근로자 체포·구금 사태와 관련해 당황스럽다며 한국기업의 대미투자에도 일부 영향이 있을 수 있다고 진단했다.

남북관계에 있어선 북한이 여전히 적대적이지만 한반도 긴장 완화와 대화 재개 노력을 멈춰선 안된다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 가진 취임 100일 기자회견에서 미 이민당국의 한국인 근로자 구금사태와 관련해 “사실 당황스럽다”고 말했다.

이번 사태가 한국의 대미투자에 영향을 미칠지를 묻는 질의에는 “아직 깊이 생각하지 않고 있는 단계”라며 한미 당국간 합의에는 큰 변화가 없을 것임을 시사했다.

그러나 이 대통령은 “다만 (미국에) 진출한 기업들이 매우 당황스러운 상태일 것”이라며 “기업들 입장에선 현지 공장을 설립한다는 데 불이익을 받거나 어려워질 텐데 고민을 안 할 수가 없을테고, 현재 상태라면 미국 현지 직접 투자는 매우 망설일 수밖에 없을 것”이라고 우려했다.

이어 “대미투자와 관계된 비자 발급을 정상적으로 운영해달라거나 여유분을 확보하든지, 새로운 유형을 만들든지 하는 협상도 지금 하고 있다”면서 “미국도 현실적인 필요가 있으면 그 문제는 해결하지 않을까 싶다”고 소개했다.

한미 관세협상 후속 논의와 관련해선 “작은 고개를 하나 넘었다고 표현한 기억이 있는데, 앞으로도 제가 퇴임하는 순간까지 넘어야 할 고개가 수없이 있을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 그러면서 “분명한 것은 어떤 이면합의도 하지 않는다”며 “대한민국 국익에 반하는 결정은 절대 하지 않는다. 합리성과 공정성을 벗어난 어떤 협상도 하지 않는다”고 거듭 강조했다.

이와 함께 이 대통령은 남북관계에 대해선 “북한의 태도가 냉랭하다. 그게 우리의 현실”이라면서도 “특별한 진척은 없지만 끊임없이 노력을 한다”고 밝혔다.

이어 “남한에서 정부가 바뀌어 대북방송도 안 하고 몇 가지 유화 조치를 한다고 그들이 확 돌아서서 화난 표정에서 활짝 웃는 표정으로 바꿀 것이라고 기대했다면 바보”라며 “그런데도 그들이 어떤 태도를 취하든 긴장을 완화하는 게 우리에게 이득”이라고 말했다.

이 대통령은 “이재명이 종북이라서 그런 것이 아니라 끊임없이 한반도 평화와 안전을 위해 노력해야 한다”고 재차 강조했다.

북미관계와 관련해선 “남북관계는 남한 당국만으로 해결될 문제가 아니다”며 “북미대화가 열리는 것이 한반도 평화와 안정에 도움이 된다. 우리가 주도하겠다고 고집할 필요가 없고, 그래서 ‘페이스메이커’ 역할을 얘기한 것”이라고 설명했다.

또 “지금 통일 얘기를 하면 ‘바보’ 소리를 듣겠지만 그 전에 평화단계를 구축하는 게 중요하다”면서 “그래서 끊임없이 타진하는 것”이라고 덧붙였다.

아울러 이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리 퇴임 이후 한일관계에 있어서도 ‘투 트랙 전략’을 유지하겠다는 입장을 분명히 했다.

이 대통령은 “신임 일본 총리 선출에 맞춰 우리의 기본적 원칙, 투 트랙 전략에 따라서 협력할 건 협력하고, 따질 건 따지고, 규명할 건 규명해나가려 한다”면서 “과거사 문제와 영토문제를 외면하지 말되 사회·경제, 민간교류와 같은 미래지향적인 문제와는 별도로 접근하자”고 강조했다.