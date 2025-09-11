조국혁신당 11일 당무위서 曺위원장 선출 “강미정 전 대변인의 탈당이 너무나 아프다” “피해회복·재발방지 제도적 정비 서두를 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 조국 조국혁신당 신임 비상대책위원장은 11일 “다시 한번 당을 대표해서 피해자분들께 진심으로 사과드린다”며 “피해 회복과 재발 방지를 위한 피해자 지원 등 제도적 정비를 서두르겠다”고 밝혔다.

혁신당은 당내 성비위 파문으로 지도부가 총사퇴를 결정한 뒤 당 혁신정책연구원장을 맡고 있던 조 위원장을 비대위원장 후보로 단수 추천했다. 당무위원회는 이날 찬반투표를 통해 조 위원장을 선출했다.

조 위원장은 이날 오후 열린 혁신당 당무위원회에서 비대위원장으로 선출된 직후 입장문을 통해 “혁신당의 창당 때보다 더 무거운 마음으로 당무위원회 결정을 받아들인다”며 “당의 위기는 전적으로 저의 부족함 탓이다. 제가 많이 모자랐다”고 했다.

조 위원장은 “비대위를 통해 새로운 혁신당으로 태어나라는 당원과 국민의 뜻을 실천하겠다. 반드시 그 길을 걷겠다”며 “모든 것을 피해자와 국민 눈높이에 진실하게 맞추겠다”고 강조했다.

또 “강미정 전 대변인의 탈당이 너무나 아프다. 하루라도 빨리 고통에서 벗어나 일상을 회복하기를 간절히 바란다”며 “당이 돌아오고 싶은 공동체가 되도록 할 수 있는 노력을 끝까지 다하겠다”고 했다.

조 위원장은 “빠른 시간 안에 비대위원회를 구성할 계획”이라며 “비대위의 방향과 실천 과제는 첫 비상대책회의에서 자세히 말씀드릴 것”이라고 덧붙였다.

이에 앞서 서왕진 혁신당 원내대표는 이날 오후 당무위원회를 마친 뒤 기자들과 만나 “당무위원들의 자유토론을 거쳐 단일 후보로 추천된 조국 혁신정책연구원장에 대한 비대위원장 선출을 위한 찬반투표를 진행했고, 그 결과 압도적 다수의 찬성으로 선출됐다”고 밝혔다.

서 원내대표는 또 “비대위원장 선출 이후 위원 구성을 위해 논의한 결과, 위원 구성은 선출된 비대위원장에게 구성 권한을 위임하는 것으로 결정했다”며 “향후 비대위원 구성과 활동에 있어 피해자에 대한 보호 및 위로 조치를 신속하게 지원하고, 국민의 시각에서 당을 쇄산하고 노력할 것이라는 당부의 말씀이 있었다”고 설명했다.