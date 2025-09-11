국립한글박물관과 협업

[헤럴드경제=강승연 기자] 오리온은 제579돌 한글날을 맞아 국립한글박물관과 협업한 한글날 한정판 고래밥과 초코송이를 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 협업은 세계적인 한국 문화 열풍 속 옛 한글 서체의 아름다움을 알리기 위해 기획됐다. 한정판 제품명에 국립한글박물관이 소장 중인 조선 왕실 기록물의 옛 한글 서체를 적용했다.

고래밥에는 1459년 간행된 세종대왕의 훈민정음 언해본이 실린 ‘월인석보’ 속 네모반듯한 판본체를 적용해 창제 초기 한글의 멋스러움을 표현했다.

초코송이에는 순조와 순원왕후 사이에 태어난 조선시대 마지막 적통 공주인 덕온공주가 필사한 ‘자경전기’의 단아하고 부드러운 친필 서체를 활용해 한글 서예의 아름다움을 담아냈다.

오리온은 공식 사회관계망(SNS)에 친구를 소환해 한정판 출시 소식을 알리는 댓글을 남기면, 추첨을 통해 한글날 한정판 고래밥, 초코송이를 제공한다.

오리온 관계자는 “전 세계가 주목하고 있는 우리 먹거리에 한국의 문화를 접목한 다양한 협업을 전개할 것”이라고 말했다.