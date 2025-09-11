한-불 과학 분야 협력·발전에 기여한 공로 인정 레지옹 도뇌르, 마리 퀴리·엘리자베스 2세 등 수훈

[헤럴드경제=박혜림 기자] 이광형 KAIST 총장이 한국인 과학자 최초로 프랑스 최고 권위 훈장인 ‘레지옹 도뇌르’(Légion d’Honneur) 오피시에(Officier)를 수훈했다. 한국과 프랑스 간 연구 협력·발전을 이끈 공로를 인정 받았다.

KAIST는 이광형 총장이 11일 주한 프랑스 대사관 저에서 프랑스 최고 권위의 레지옹 도뇌르 오피시에 훈장을 받았다고 밝혔다.

레지옹 도뇌르는 프랑스 정부가 수여하는 최고 권위의 훈장이다. 군사·학문·문화·과학·산업 등 각 분야에서 프랑스와 국제 사회 발전에 기여한 인물에게 수여된다.

이 총장은 KAIST 총장으로서 과학 분야에서 한국-프랑스 간 긴밀한 협력 관계 증진에 기여한 공로를 높게 평가 받았다. 한국인 과학자가 레지옹 도뇌르 오피시에를 받은 건 이번이 처음이다.

필립 베르투(Philippe Bertoux) 주한 프랑스 대사는 “이번 수훈은 이 총장의 탁월한 학술·과학적 성과에 대한 경의임은 물론, 한국-프랑스 협력 증진과 국제 파트너십 강화를 통해 보여준 미래지향적 비전을 높이 산 결과”라며 “이를 계기로 양국 협력이 더욱 강화되기를 기대한다”고 말했다.

리옹국립응용과학원(INSA Lyon) 출신인 이 총장은 오랫동안 한국-프랑스, 양국 간 연구 협력과 혁신을 주도해왔다. 앞서 지난 2003년에는 프랑스 학술훈장을 받은 바 있다.

총장 취임 이후에는 글로벌 협력에 더욱 힘써, 에콜폴리테크닉을 비롯한 프랑스 대학·연구기관과 공동 프로젝트와 학술 교류를 확대했다. 뿐만 아니라 학문의 경계를 넘나드는 융합 연구를 장려하고, 연구 성과가 창업·산업화로 이어지도록 기업가정신을 강조해 왔다. 미국 뉴욕대(NYU) 파트너십 구축과 실리콘밸리 캠퍼스 확보 등 국제적인 협력을 넓혀왔으며, 한불클럽 회원으로서 양국 우호 관계 발전에도 기여하고 있다.

이 총장은 “프랑스 최고 권위의 훈장을 받게 돼 큰 영광”이라며 “KAIST가 추구하는 오픈 사이언스 정신을 바탕으로 한국과 프랑스, 더 나아가 국제사회와 함께 인류의 미래를 준비하는 글로벌 연구 협력을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

KAIST는 이번 수훈을 계기로 프랑스와의 협력을 한층 강화하고, 이를 토대로 국제사회와의 공동 연구와 인재 교류까지 확대해 글로벌 과학기술 협력의 대표적 모델로 자리매김할 계획이다.

한편 레지옹 도뇌르는 1802년 나폴레옹 보나파르트가 제정한 이후 세계 각국의 저명 인사들에게 수여돼 왔다. 과학 분야에서는 마리 퀴리(노벨상 2회 수상자), 알렉산더 플레밍(페니실린 발견자), 정치·외교 분야에서는 넬슨 만델라, 엘리자베스 2세 여왕, 문화·예술 분야에서는 오드리 헵번, 스티븐 스필버그, 엘튼 존 등이 훈장을 받았다.