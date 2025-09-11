[헤럴드경제=서병기선임기자]역시 ‘돌싱’들은 진도가 빠르긴 하다. 하지만 정숙이 첫날 술먹고 영수를 밖으로 불러내 스킨십 하고 오밤중에 기억이 전혀 나지 않는다는 건 뭘까?

카메라에 팔짱 끼고 손깍지까지 한 게 분명히 찍혔는 데도 기억 나지 않는다는 걸 “심신미약 상태”로 받아들여야 하는가?

반대로, 만약 영수가 정숙이에게 그렇게 하고 기억나지 않는다고 말했다면 어떻게 됐을까? 그랬다면 사회생활이 끝날 수도 있다.

또한, 정숙이 자신에게 적극적으로 스킨십을 감행한 사실이 기억나지 않는다는 인터뷰를 본 영수의 마음이나 기분은 어떨까?

지난 10일 방송된 ‘나는 SOLO’에서는 ‘솔로나라 28번지’에 입성한 28기 돌싱들의 화끈한 첫째 날 밤과 함께, 다음 날 진행된 ‘자기소개 타임’이 펼쳐졌다.

숙소에 복귀한 영수는 바비큐 파티 분위기도 주도했다. 그는 직접 준비한 건배사를 모두에게 알려주는가 하면, “우리 ‘나는 SOLO’ 첫 방송 날, 다 같이 뒤풀이하자~”라고 외쳤다.

영수의 극강 텐션에 정숙은 호감을 보였고, “상철님과 영수님 중 ‘첫인상 선택’ 1순위를 고민했었다”라고 영수에게 자신의 마음을 고백했다.

또한 정숙은 “잠깐 따로 얘기하러 가자”며 그를 불러냈는데, 계단을 내려가다가 자연스럽게 영수의 손을 잡는가 하면 팔짱과 손깍지 스킨십까지 감행했다.

늦은 밤까지 대화를 이어가던 정숙은 숙소로 돌아가 잠을 청했다. 그런데 갑자기 벌떡 일어나 폭풍 오열했고, 영수와의 스킨십 기억이 나지 않는다고 했다.

이에 놀란 ‘룸메이트’ 솔로녀들은 다급히 정숙을 다독였다. 정숙은 “원래 일할 땐 다 저를 무서워하는데, 약한 모습을 보여주면 안 되니까”라고 흐느끼면서, “근데 아무도 안 알아주고, 서러워”라고 하소연했다.

직후 그는 제작진과의 인터뷰에서 “주위에 이혼한 사람이 저밖에 없다”며 “제가 실패한 건 아닐까, 아무리 열심히 해도 제 뜻대로는 안 되니까”라며 오열의 이유를 밝혔다.

‘솔로나라 28번지’에서의 둘째 날 아침, 광수-영숙은 ‘복주머니 데이트’에 당첨돼 ‘아침밥 데이트’에 나섰다.

‘자기소개 타임’에서는 솔로남들의 정체가 낱낱이 공개됐다. 영수는 84년생으로 국무총리 표창까지 받은 식품 관련 스타트업 CEO였다. 그는 “자녀가 없다”고 밝힌 뒤, “배우자가 좋다면 배우자의 모든 배경도 사랑해야 한다”며 재혼 상대가 자녀가 있어도 함께 키우겠다고 해 솔로녀들을 울컥하게 만들었다.

특히 ‘3자녀’의 엄마인 현숙은 영수의 자기소개를 듣던 중 눈물까지 쏟으며 “인간적으로 의지하고 싶은 남자”라며 호감을 보였다.

영호는 89년생으로 소방서-해양경찰서 등에 잠수-인명구조 장비를 납품하는 사업가였다. 그는 “3년의 사실혼 끝에 성향 차이로 이혼했다”면서 “젊은 아빠가 꿈이지만 상대와 같이 잘 사는 게 먼저다. 아이가 있으신 분도 좋다”고 얘기했다.

80년생인 영식은 광주에서 도시계획 엔지니어로 일하는 직장인으로, “이혼 10년 차에 18세 딸을 양육하고 있다. ‘나는 SOLO’ 팬인 딸의 지원으로 이곳에 오게 됐다”고 설명했다.

83년생으로 대전에서 연구원으로 근무 중인 영철은 “소송으로 10년의 결혼 생활을 정리했다”며, “엄마와 저의 선택으로 아이가 모든 걸 받아들여야 했다”고 전처가 키우는 아이를 언급하다가 눈물을 쏟았다. 이어 그는 “아이가 있는 이성 분과 고깃집에서 외식하고 싶다”는 재혼 로망도 꺼냈다.

81년생 광수는 앰블랙-매드타운-카드 등 인기 아이돌 그룹과 함께한 음반 제작 총괄 이사라는 직업을 공개했으며, “딸을 생후 6개월 때부터 혼자 키워서 현재 (딸이) 고3이다”라며 “대화가 잘 통하고 긍정적인 분을 만나고 싶다”고 말했다.

83년생으로 청주의 한 대학병원 교직원인 상철은 ‘정년보장’, ‘사학연금’을 자신의 강점으로 어필했다. 78년생인 경수는 한국 1호 유럽 진출 골키퍼 출신으로, 현재 스포츠 영상 관련 스타트업과 축구 교실을 운영 중이라고 자신을 소개했다.

뒤이어 공개된 예고편에서는 옥순이 “딸이 너무 소중하다”며 오열하는가 하면, ‘자기소개 타임’ 후 “(호감 순위가) 완전히 바뀌었다”는 솔로남들의 고백부터 솔로녀들의 ‘첫 데이트 선택’ 예고돼 다음 방송에 대한 궁금증을 끌어올렸다.