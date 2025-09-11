암모니아 폐수 처리장치 개발 미국 선급 ‘기본인증(AIP)’ 획득

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 차세대 친환경 연료 선박 기술 개발에 또 하나의 이정표를 세웠다. 최근 세계 최초로 암모니아 추진선에서 발생하는 암모니아 관련 오염수 처리장치와 독성 위험구역 설정 시스템을 자체 개발해 미국 선급(ABS)으로부터 기본인증(AIP, Approval in Principle)을 획득했다.

암모니아는 비용 효율성과 안전성 측면에서 유망한 친환경 연료이다. 하지만 연료 자체의 높은 독성을 제거하는 기술과 함께 안전·환경을 아우르는 선제적 대응 기술 확보가 현안이 되고 있다.

이러한 가운데 HD현대중공업이 최근 개발한 ‘암모니아 폐수 선외배출장치(ADME, Ammonia Discharge Monitoring Equipment)’는 폐수 탱크에 모인 암모니아 폐수의 배출 농도를 실시간으로 감지·제어하는 모니터링 장치다. 폐수 내 암모니아 농도를 실시간 측정해 허용 기준 이내에서만 암모니아 폐수를 선외로 배출한다.

이와 함께 선내 암모니아 누출 위험구역을 구분하고 안전 기준을 마련하기 위한 독성 위험구역 설정 시스템(Toxic Area Plan)도 개발했다. 고·중·저 위험 구역별 필요한 대응 체계를 구축했다.

HD현대중공업 관계자는 “이번 암모니아 관련 기술 확보로 암모니아 추진선 상용화와 글로벌 친환경 선박 시장 진출의 발판을 마련했다”고 설명했다.