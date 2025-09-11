[헤럴드경제=신대원·한상효 기자] 이재명 대통령은 11일 검찰개혁 문제와 관련 스스로 가장 큰 피해자라며 어려운 문제라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’을 주제로 가진 취임 100일 기자회견에서 검찰개혁 관련 질의에 답변하는 과정에서 “검찰개혁 문제는 사실 매우 어려운 일”이라며 “제가 가장 큰 피해자”라고 말했다.

이어 “전에 제게 불리한 건 사실이 아닌 것도 쓰더니 사실 그게 아니라는 팩트가 나와도 언론에 안 나왔다”며 “명백한 과거 엉터리 허위보도로 제가 고생했는데 국민들이 대통령 자리로 보내줬지만 명백한 근거가 나와도 이상하게 반응이 없다. 그게 이상하기는 하다”고 아쉬움을 드러내기도 했다.

이 대통령은 아울러 “검찰개혁 문제를 포함해 모든 정책 현안에 대해 최대한 감정을 배제하고, 자기 입장도 배제하고. 중립적으로, 미래지향적으로, 냉철하게 판단해야 한다고 생각한다”면서 “특히 일시적 정책이 아니고 근본적 사회시스템에 관한 것이라면 더욱 그렇다”고 강조했다.