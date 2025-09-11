바이오캠퍼스 내 골조공사 마쳐 2027년 상반기 상업생산 목표

롯데바이오로직스는 인천 송도국제도시 첨단산업클러스터에 건설 중인 송도 바이오캠퍼스 제1공장의 상량식을 개최했다고 10일 밝혔다.

이날 행사에는 제임스 박 롯데바이오로직스 대표(사장), 신유열 글로벌전략실장 겸 롯데지주 미래성장실장(부사장), 롯데건설 박현철 대표(부회장), 김진 CM사업본부 대표(상무) 등 롯데그룹의 주요 인사 와 임직원이 참석했다.

이번 행사는 지난해 3월 착공에 돌입, 불과 1년 6개월 만에 골조 공사를 마무리 짓고 완공을 향한 중요한 이정표를 세웠다는 점에서 그 의미가 깊다는 게 회사 측 설명이다. 앞서 롯데바이오로직스는 2023년 10월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결하며 송도 바이오캠퍼스 건립을 공식화한 바 있다.

상량식은 제임스 박 대표의 기념사를 시작으로 건설 경과 보고와 축사, 상량 순으로 진행됐다. 상량문에는 ‘사랑과 신뢰를 받는 제품과 서비스를 제공하여 인류의 풍요로운 삶에 기여한다’는 롯데그룹의 미션과 참석한 주요 인사의 서명이 함께 담겼다.

롯데바이오로직스는 각 12만ℓ의 생산 능력을 보유한 3개의 생산시설로 구성된 송도 바이오캠퍼스 조성을 추진하고 있다. 이 중 제1공장은 항체 의약품 생산시설로 내년 완공, 2027년 상반기 내 상업생산을 목표로 하고 있다. 제1공장 완공 시 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스의 4만ℓ 생산 역량를 포함해 총 16만ℓ의 생산 역량을 확보하게 된다.

제임스 박 대표는 기념사에서 “송도 바이오캠퍼스 제1공장 상량식은 롯데바이오로직스의 성장을 위한 중요한 발판이자, 대한민국 바이오산업의 미래를 열어가는 의미있는 순간”이라며 “앞으로도 지속적인 투자와 기술력 확보를 통해 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 시장을 선도하고, 인류의 건강 증진에 기여하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

행사에 참석한 신유열 실장은 “롯데바이오로직스는 그룹의 새로운 성장 동력이자 미래를 대표하는 회사로 성장해갈 것”이라고 밝혔다. 최은지 기자