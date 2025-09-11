[헤럴드경제=한지숙 기자] 대구 수성못에서 총상을 입고 숨진 채 발견된 육군3사관학교 소속 대위가 유서에 자신을 괴롭힌 이들의 14명의 이름을 남겼다. 유족은 이들을 경찰에 고소해 법적 공방을 예고했다.

11일 경찰에 따르면 지난 2일 대구 수성못에서 총상을 입고 숨진채로 발견된 육군 A 대위 사건과 관련해 최근 유가족이 고인 유서에 등장한 14명을 특정해 경찰에 고소장을 제출했다.

육군 3사관학교 훈육 장교로 군무하던 A 대위는 지난 1일 밤 K2 소총과 실탄을 갖고 부대를 이탈한 지 약 하루 만에 부대에서 50㎞ 떨어진 도심 수성못 인근에서 총상을 입고 숨진 채 발견됐다.

당시 현장에는 무기고에서 반출된 K2 소총과 자필로 추정되는 유서가 함께 놓여 있었다. 유서에는 고인이 상급자와 동료 등 14명으로부터 장기간 괴롭힘을 당했다는 내용이 담겨 있었다.

이를 확인한 유족은 유서에서 언급된 인물들을 특정해 최근 경찰서에 고소장을 제출해 수사를 요청한 상태다.

A 대위는 생전에 상급자들로부터 생도들 앞에서 공개적으로 모욕을 당하거나, 근무 외 시간에 부당한 지시를 반복적으로 받았다는 주장을 주변에 토로한 것으로 알려졌다.

유서에는 조문 거부 의사도 담겨 있었던 것으로 알려졌다. 유족은 고인의 뜻에 따라 장례식장에서 소령급 이상 군 관계자들의 조문을 거부해 일부 간부들은 발길을 돌려야 했던 것으로 전해졌다.

경찰은 유서에 적힌 내용의 진위와 실질적인 괴롭힘 여부를 집중 조사하고 있다. 수사 관계자는 “특정 인물을 지목한 부분은 있으나, 실제 행위 여부를 관계자 조사로 확인할 것”이라고 말했다.

군 당국은 군 무기고에서 K2 소총과 실탄이 외부로 반출된 경위를 별도로 조사 중이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.