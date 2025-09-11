8월 1.4조 팔았던 외국인 이달들어 3.1조 ‘순매수’ 美 PPI 하회에 ‘금리 인하’ 청신호 “미국 AI 투자 사이클에도 편승해 반도체 수요 견조”

[헤럴드경제=신주희·문이림 기자] 지난 한 달 조정 장세를 겪은 국내 증시가 외국인 매수세에 힘 입어 사상 최고치를 기록했다. 정부가 인공지능(AI) 투자를 대폭 늘린다는 소식에 지난달 떠났던 외국인 투자자들이 이달들어 속속 귀환했다. 반면, 개인 투자자들은 국내 증시 랠리에도 불구하고 차익 실현을 하며 미국 증시로 눈길을 돌렸다.

11일 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 9월 외국인 순매수액은 3조1655억원으로 집계됐다. 지난 한 달간 1조 4846억원 빠져나갔지만 이달 들어 순매도세를 단숨에 뒤집은 것이다. 개인은 이달 들어 4조5529억원을 팔아치우며 대조적인 행보를 보였다. 올해 들어 코스피 랠리는 외국인 투자자들이 주도했다고 해도 과언이 아니다. 코스피가 직전 연고점을 달성한 지난 7월에는 외국인 순매수액은 6조2463억원에 달했다.

특히 원/달러 환율이 다시 강세임에도 외국인 매수세가 집중된 점은 이례적이라는 평가다. 이재만 하나증권 연구원은 “원·달러 환율이 1300원 후반대라 수치만 놓고 보면 약세로 볼 수 있으나 달러를 비롯해 주요국 통화가 모두 박스권 흐름을 보이고 있다”며 “이러한 환경은 오히려 유동성 측면에서 긍정적으로 작용한다”고 설명했다. 이어 “외국인 입장에서는 환율이 약세에서 강세로 전환될 경우 환차익이 발생하기 때문에 원화 약세가 반드시 불리한 환경은 아니다”고 덧붙였다.

‘코스피 2차 랠리’ 배경으로는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감과 정부의 증시 부양책이 꼽힌다. 연준의 금리 인하 시나리오도 한층 뚜렷해졌다. 간밤 발표된 미국의 8월 생산자물가지수(PPI)는 깜짝 하락세를 연출하면서 인플레이션 우려를 잠재웠다. 미 노동부에 따르면 8월 PPI는 전월대비 0.1% 낮아졌다. 지난 3월(-0.2%) 이후 첫 하락으로 0.3% 상승을 점친 시장 전망을 완전히 비껴갔다.

여기에 정부가 민관 합동으로 국민성장펀드를 조성해 첨단전략 산업을 키운다고 발표한 점도 증시에 불을 댕겼다. 당초 100조원이던 펀드규모는 150조원으로 대폭 확대 발표됐다.

한지영 키움증권 연구원은 “전날 국내 증시는 미국 오라클 발 인공지능(AI) 호재, 국민성장펀드 증액, 세제개편안 기대감 등의 겹호재로 2021년 이후 처음으로 3300선을 돌파하면서 신고가까지 경신했다”라고 설명했다. 그러면서 이 같은 상승 흐름이 연말까지 이어질 것이라고 전망했다. 그는 “4분기, 연말까지 (증시)방향성은 위로 가는 게 맞는다고 생각한다”고 덧붙였다.

단기 상승 여력도 분명하다. 지난 1일부터 5일까지 기술적 과매도 구간을 나타내는 풋콜 레이쇼(Put/Call ratio)는 1.0을 웃돌았으나, 9~10일 양일간 0.66으로 떨어졌다. 풋/콜 레이쇼는 풋옵션 거래량을 콜옵션 거래량으로 나눈 지표로 1을 넘기면 증시 하락 베팅, 0.7 이하일 경우 낙관론이 강하게 작용하는 것으로 해석된다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “코스피 선물 9월물과 12월물의 가격 차이가 이론치 1.8포인트를 밑도는 1.2포인트 내외에서 형성되고 있다”며 “이는 12월물 선물이 상대적으로 저평가된 상태라는 의미”라고 설명했다. 이어 “특히 외국인의 경우 기존 매도 포지션을 청산하고 매수로 전환할 경우 수급 측면에서도 시장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다”며 “선물 가격 정상화와 외국인 매수세가 맞물릴 경우 지수 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다”고 전망했다.

투자업계에서는 상반기 조선, 방산, 원전이 장세를 주도해 왔다면 하반기에는 반도체와 증권주가 주도권을 잡을 것이라는 전망이 나온다.

박상현 iM증권 연구원은 “정부가 150조원 규모 국민성장펀드를 조성해 AI 산업 육성에 적극적으로 나서면서 반도체 섹터에 긍정적인 영향을 주고 있다”며 “미국의 AI 투자 사이클에도 편승해 반도체 수요가 예상보다 견조하다”고 설명했다. 이어 “대장주 위주로 수혜가 집중될 가능성이 크다”며 “증권주 역시 거래량 확대, 거래시간 연장 논의 등으로 긍정적인 영향을 받을 수 있다”고 내다봤다.