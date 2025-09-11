퀴즈 맞춘 선착순 5만명 상품권 5000원

[헤럴드경제=유동현 기자] 미래에셋증권은 연금 적립금 50조 시대(지난달 27 기준)를 맞아 고객 감사 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

오는 10월 3일까지 진행되는 이벤트 기간 동안 퀴즈 정답을 맞힌 선착순 5만명에게 신세계상품권 5000원이 증정된다.

미래에셋증권 개인연금 및 퇴직연금 계좌를 보유한 고객 또는 이벤트 기간 내 연금계좌를 신규 개설한 고객 모두 영업점 및 다이렉트 계좌 구분없이 참여할 수 있다.

미래에셋증권 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS) M-STOCK를 통해 접속할 수 있는 이벤트 페이지에서 정보를 입력한 뒤 퀴즈 정답을 맞히고 응모하면 된다. 상품권은 오는 11월 초 개별 지급될 예정이다.

미래에셋증권 관계자는 “연금 적립금이 50조 원을 넘어선 가운데, 지금까지 약 8.4조 원의 투자 성과를 고객과 함께 만들어 왔다”며 “이번 이벤트 역시 이러한 성과를 고객과 함께 나누고 감사의 마음을 전하기 위한 것”이라고 했다.