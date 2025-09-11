현지 유통사 ‘E&J 갤로’ 통해 채널 다변화

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데칠성음료가 미국 소주 시장에서 ‘순하리 처음처럼(이하 순하리)’ 판매 채널을 확장하며 입지를 강화하고 있다고 11일 밝혔다.

미국 내 순하리 판매채널은 올해 상반기 2만3000개점을 돌파했다. 2023년 말 2700여개점과 비교하면 8배 이상 늘었다. 미국 내 소주 판매 지역 또한 48개주로 2023년 말(26개주)보다 85% 늘었다.

롯데칠성음료는 지난해 코스트코, 타겟, 크로거, 알버슨 등 미국 대형 유통 채널에도 순차적으로 순하리와 새로를 입점시키며 소비자 접점을 확대하고 있다.

이에 힘입어 미국 내 과일소주 수출액은 2021년부터 지난해까지 연평균 성장률 38%를 기록했다. 올해 상반기 과일소주 수출액도 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 처음처럼, 새로 등 일반 소주의 미국 수출액도 2021년부터 지난해까지 연평균 20% 이상 올랐다.

롯데칠성음료는 순하리가 교민 시장을 넘어 현지 시장까지 확대한 성공 요인으로 미국 현지 주류 유통사 ‘E&J 갤로’와의 협력이 주효했다고 분석했다. E&J 갤로는 110개국에 ‘칼로로시’, ‘갤로’ 등 와인을 수출하는 주류 회사로, 미국 주류 시장에서 막강한 영향력을 지니고 있다.

롯데칠성음료는 2023년 12월 E&J 갤로와 글로벌 파트너십을 강화하는 업무협약을 체결했다. 이듬해 1월부터 갤로의 유통망을 활용해 순하리, 처음처럼, 새로를 현지 주류 판매점, 대형마트 체인점 등에 입점시켰다.

이 외에도 미국의 과일소주 시장 선점을 위한 다양한 활동을 진행하고 있다. 올 4월에는 미국에서 순하리 자두, 순하리 리치 2종을 새롭게 출시하고 SNS(사회관계망서비스) 이벤트를 진행했다. 순하리 리치와 자두는 2025 샌프란시스코 주류품평회에서 각각 더블 골드와 실버를 수상하기도 했다.

8월부터는 플로리다주, 위스콘신주, 텍사스주 등에 위치한 주요 대학 풋볼 경기장에서 순하리 부스를 운영하고 있다. 시음 행사, 굿즈 제공 등의 마케팅 활동을 진행해 미국 젊은 층을 대상으로 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다. 미국 프로축구 LA갤럭시 홈구장에 순하리 바도 운영중이다.

롯데칠성음료 관계자는 “E&J 갤로의 유통망을 활용한 채널 다변화가 가시화된 성과로 나타나고 있다”며 “한국 소주를 위스키나 맥주처럼 독자적인 주류 카테고리로 자리잡을 수 있도록 해외 마케팅을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 미국 내 한국 소주 인기가 높아지자, 미국 캘리포니아 주의회는 올해부터 매년 9월 20일을 ‘소주의 날’로 제정했다. 롯데칠성음료는 이를 기념하기 위해 지난 8월 열린 행사에서 순하리, 처음처럼, 새로 제품을 소개하고 시음행사를 진행했다.