갤럭시디지털과 전략적 파트너십 구체화

[헤럴드경제=유동현 기자] 디지털 자산 커스터디 선도기업 비댁스가 갤럭시디지털(이하 갤럭시)의 자회사이자 기관급 커스터디 플랫폼인 GK8의 핵심 기술을 도입한다고 11일 밝혔다.

이번 GK8 기술 도입은 지난 4월 발표한 비댁스와 갤럭시간의 전략적 파트너십을 구체화하는 단계다.

비댁스는 GK8의 ▷콜드 월렛(Impenetrable Vault) ▷MPC 핫월렛(uMPC, Unlimited Multi-Party Computation) 기술과 함께 규제 환경에 맞춰 플랫폼을 최적화할 수 있도록 인프라를 제공한다. 이를 통해 국내 기관 투자자는 보안·거버넌스·운영 확장성을 확보할 수 있다.

갤럭시의 최고 수준 인프라와 통합된 기관 전용 스테이킹 서비스를 지원한다. 비댁스는 GK8의 토큰화 기술을 활용해 스테이블코인, STO 등 다양한 토큰화 프로젝트를 금융기관급 거버넌스 및 규제 준수 통제 하에 발행하고 관리할 계획이다.

양사는 ▷커스터디, 스테이킹, 렌딩, 리스크 관리, 리포팅을 아우르는 프라임 서비스 공동 개발 ▷갤럭시의 글로벌 네트워크를 통한 ETF 인프라 및 유동성 구축 ▷국내 시장에 특화된 스테이블코인 규제 및 서비스 모델 공동 연구 등을 함께 추진하고 있다.

비댁스는 이번 협력을 통해 GK8이 제공하는 셀프 커스터디 기능을 포함한 Galaxy의 기술과 인프라를 자사 플랫폼에 통합한다. 특히 GK8의 ‘Impenetrable Vault’와 ‘uMPC’ 기술은 비댁스 플랫폼의 보안과 거버넌스에서 핵심적인 역할을 한다.

리오르 라메시(Lior Lamesh) GK8 공동설립자 겸 CEO는 “한국의 기관들은 최고 수준의 보안과 해외에서 검증된 커스터디 기술을 요구한다”며 “비댁스는 GK8을 도입함으로써 고객들에게 강력한 보안, 기관급 거버넌스, 규제 준수에 최적화된 커스터디 솔루션을 제공할 수 있는 견고한 토대를 마련했다”고 했다.

류홍열 비댁스 대표는 “우리의 목표는 기관급 디지털 자산 인프라의 표준을 정립하는 것”이라며 “GK8의 커스터디 기술을 기반으로 고객이 요구하는 수준의 보안, 정책 제어, 운영 효율성을 충족하는 동시에 해외 기관들이 채택해 이미 검증을 마친 기술을 활용해 갤럭시의 스테이킹과 같은 기관급 Prime Custody Solution을 확대해 나가겠다”고 했다.