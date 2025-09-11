[헤럴드경제=함영훈 기자]패션 문화 매거진 ‘데이즈드’가 2025년 10월호를 통해 에스파(aespa) 카리나와 프라다(Prada)가 함께한 3종의 커버와 화보, 인터뷰, 디지털 콘텐츠를 공개한다.

카리나가 완벽히 소화한 의상은 프라다 2025년 가을/겨울 컬렉션으로, 패션으로 확인되는 여성성을 강점, 끊임없이 변형되는 의복의 기능, 인간 패션의 본질적이면서도 미학적인 측면의 탐구 등을 담고 있다.

프라다 특유의 부드럽고 세련된 텍스처에 주얼 버튼과 리본 등 세심한 디테일이 더해진 룩들은 카리나의 다층적인 매력과 절묘하게 어우러졌다.

카리나는 이러한 컬렉션 룩은 물론 프라다 갤러리아 미디엄 레더 핸드백, 볼링 레더 백과 같은 아이템까지 매치해 프라다 고유의 아이덴티티를 대담하면서도 현대적인 감각으로 재해석했다고 데이즈드는 설명했다.

커버에 이어 공개될 내지 화보에서는 우아함과 강렬함의 공존하는 카리나의 색다른 면모를 엿볼 수 있다.

카리나는 “새로운 것을 하려고 노력하기보다 ‘우리가 어떤 걸 해야 재밌을까’가 우선인 것 같다”라면서 활동마다 진화와 혁신을 거듭하는 에스파에 대한 남다른 자부심과 애정을 드러냈다.

‘데이즈드’ 10월호에서는 카리나의 화보와 인터뷰는 물론, 카리나만의 진심을 담아낸 디지털 콘텐츠까지 만나볼 수 있어 기대감을 높인다.

카리나가 속한 에스파는 지난 8월 말 세 번째 월드 투어 ‘SYNK : aeXIS LINE’의 첫 공연을 성황리에 마쳤으며, 연달아 공개한 여섯 번째 미니 앨범 ‘Rich Man’ 또한 선주문 수량 111만 장을 돌파하며 7연속 밀리언셀러에 도전 중이다.