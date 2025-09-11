전 노선 대상 신세계면세점 최대 61만원 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어서울이 인천국제공항 제2여객터미널(T2) 이전을 기념해 신세계면세점과 제휴해 국제선 전 노선을 대상으로 특별 프로모션을 시작했다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 지난 9일부로 T2에서 새롭게 단장한 에어서울은 국제선 이용객에게 쇼핑의 즐거움을 더한 여행 경험을 제공하기 위해 신세계면세점과 공동 기획된 것으로 온·오프라인을 아우르는 최대 61만원 상당의 신세계면세점 쇼핑 할인 혜택이 제공된다. 특히 T2 내에 신세계면세점 오프라인 매장이 위치해 있어 출국 전 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있다.

우선, 신세계면세점의 상위 회원 등급인 BLACK 등급 할인 혜택을 15일간 누릴 수 있는 ‘BLACK PASS’ 멤버십 쿠폰을 제공한다. 이를 통해 에어서울 국제선 탑승객은 신세계면세점 온라인몰과 오프라인 매장에서 최대 20%의 할인을 적용받을 수 있다.

아울러 최대 30만원 상당의 온라인 전용 제휴 캐시와 최대 24만 원 상당의 오프라인 전용 쇼핑지원금도 제공한다.

신세계면세점 등급 할인 및 캐시·지원금 제공 혜택은 에어서울 국제선 항공권 구매 고객에 한해 에어서울 홈페이지 또는 모바일 앱의 예약 완료 페이지에서 확인할 수 있다.

또한, 에어서울 단독 혜택으로 신세계면세점 최대 7만원 할인 쿠폰을 제공하며, 해당 쿠폰은 인천국제공항 에어서울 체크인 카운터(E1~E10)에서 수령할 수 있다.

에어서울 관계자는 “T2에서도 변함없이 풍성한 혜택을 드리기 위해 신세계면세점과 함께 특별 이벤트를 준비했다”며 “이번 이전을 통해 고객 여러분께 더욱 쾌적하고 안전한 여행 경험을 전해드리기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.