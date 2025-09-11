[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 지역경제 활성화와 시민 정주 여건 향상을 위한 1조 1000억원 규모의 2회 추경예산을 편성해 시의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

이는 1회 추경 대비 255억 원(2.37%) 증가한 규모다.

이번 추경예산안은 정부 정책기조에 발맞춘 민생회복 소비쿠폰 지급사업을 핵심으로 침체된 지역 경기를 활성화하기 위한 사업과 각종 재난안전 대응 등 시민 생활과 직결되는 지역경제・재난안전 분야에 중점적으로 재원을 투입했다.

주요 편성 사업으로는 민생회복 소비쿠폰 196억원, 지역상품권 운영비 27억원, 소상공인 이차보전금 4억 4000만 원 등을 반영했다.

또 폭염대책 및 빗물받이 정비 등 긴급대책비 2억 5000만원, 산림재난대응센터 신축 등 산불방지 대책비 4억 7000만원, 지역현안사업 추진을 위한 특별조정교부금 사업 27억 8000만원 등을 편성했다.

문경시의 이번 제2회 추경예산안은 오는 19일 개최되는 제287회 문경시의회 임시회 심의・의결을 거쳐 최종 확정된다.

신현국 문경시장은 “이번 추경예산안을 통해 어려움을 겪는 지역 내 소상공인과 자영업자들에게 실질적인 도움을 제공하고 시민들이 지역경제 활성화와 생활여건 개선에 따른 삶의 질 향상을 체감할 수 있도록 신속하고 차질없는 사업 추진에 시정 역량을 집중하겠다”고 말했다.