생명공학·공간정보공학·화학공학 전공 내년 9월 신입생 모집 학부과정 4+0 복수 학위 제도 통해 국제 경쟁력 갖춘 인재 양성

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대학교가 중국 하남공업대학과 중외합작 판학기구를 중국 정부로부터 승인 받았다.

이에 따라 인하대는 국제 경쟁력 갖춘 글로벌 인재 양성을 확대하게 됐다.

인하대는 지난 2020년 12월 중국 하남공업대학과 중외합작 판학기구 설립에 합의하면서 사업을 본격적으로 추진했다.

중외합작 판학사업은 중국 교육부의 승인을 바탕으로 교육·연구 역량이 우수한 중국 대학과 외국 대학이 협력해 공동 교육과정을 운영하는 내용이다.

인하대와 하남공업대학은 참여학과, 모집 정원, 운영 방식·형태 등을 협의하고 중국 교육부에 중외합작 판학기구 설립을 신청해 지난 8일 승인을 받았다.

중국 하남공업대학은 현지에서 가장 산업적 특색을 갖추고 있는 4대 지방 우수대학으로 꼽힌다.

국가 과학기술 진보 1등 수여를 받고 교육부로부터 ‘우수 엔지니어 교육 배양 프로젝트’ 대학으로 선정되는 등 우수한 교육 인프라와 연구능력을 인정받고 있다.

인하대와 중국 하남공업대학의 중외합작 판학기구인 하남공업대학 인하이공학원은 학부과정 4+0 복수 학위 제도로 운영할 예정이다.

하남공업대학 인하이공학원은 생명공학, 공간정보공학, 화학공학 등 총 3개 전공으로 구성되며 내년 9월 첫 신입생 선발을 목표로 운영을 준비하고 있다.

인하대는 소속 전공 교수진이 직접 중국 현지에 파견돼 강의를 진행하면서 학생들에게 우수한 교육 콘텐츠를 체계적으로 이수할 수 있도록 지원할 계획이다.

중국 학생들은 현지의 수험제도를 거쳐 하남공업대학 인하이공학원에 입학하게 된다.

오는 2037년까지 매년 270명의 학생이 선발되며 이들은 인하대의 교육 프로그램을 함께한 뒤 두 대학의 학위를 모두 받게 된다.

인하대는 지난 2014년 우리나라 최초로 대학 단위 교육 시스템을 수출한 우즈베키스탄 타슈켄트의 타슈켄트 인하대학교(Inha University in Tashkent·IUT)의 성공을 시작으로 글로벌 인재 양성을 위한 거점을 꾸준히 확대해 나가고 있다.

앞서 중중국서는 지난 2020년부터 하남예술직업학원과 ‘3+0 프로그램’과 ‘3+2 편입프로그램’ 등 중외합작 프로그램을 각각 운영하고 있다.

3+0 프로그램은 하남예술직업학원에서 3년 동안 인하대학교의 교육 프로그램을 받고 하남예술직업학원의 학위를 받는 내용이다.

3+2 편입프로그램은 하남예술직업학원에서 3년을 공부한 뒤 인하대학교에 편입해 복수 학위를 받는다.

현재 문화콘텐츠문화경영학과 아동심리학 등 2개 학과를 대상으로 프로그램을 운영되고 있다.

조명우 인하대 총장은 “이번 중외합작 판학기구 승인은 현지 학생들에게 인하대의 우수한 교육을 전파하면서 국제적 경쟁력을 갖춘 복수 학위의 기회를 제공한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.