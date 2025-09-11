[헤럴드경제=나은정 기자] 인천의 한 갯벌에서 고립된 시민을 구조하다가 실종된 30대 해양경찰관이 심정지 상태로 발견됐다.

11일 인천해양경찰서에 따르면 중부지방해양경찰청 특공대는 이날 오전 3시 30분쯤 인천시 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 실종된 영흥파출소 소속 30대 A 경장을 6시간여 지난 오전 9시 41분쯤 실종 장소에서 약 1.4㎞ 떨어진 해상에서 찾았다.

발견 당시 A 경장은 심정지 상태로, 해경은 심폐소생술을 진행하며 A 경장을 진두항으로 이송해 소방에 인계했다.

A 경장은 갯벌에 고립된 70대 남성 B씨 구조를 위해 자신의 부력조끼를 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다가 실종된 것으로 파악됐다.

해경은 함정 21척, 항공기 2대 등을 동원해 유관기관과 함께 수색에 나섰다. 이재명 대통령도 A 경장 실종에 “구조 당국은 수색작업이 최대한 신속하게 이뤄지도록 가용한 장비와 인력을 총동원해 달라”고 당부했다.

구조된 B씨는 저체온증을 보여 병원에 이송됐고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.