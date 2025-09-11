[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]오는 10월 말 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’를 앞두고 경주 보문관광단지를 오가는 자율주행차가 정식 운행에 들어갔다.

11일 경북 경주시에 따르면 시는 전날부터 보문관광단지 일원에서 자율주행버스가 정식 운행을 시작, 세계인을 맞이할 스마트 모빌리티 서비스의 첫걸음을 내디뎠다.

국토교통부는 지난 2월 경주를 ‘자율주행시범운행지구 서비스 지원사업’ 대상으로 선정했다.

이후 경주시는 7월부터 시험운행을 시작하며 정식 운행을 준비해 왔다.

자율주행 운행에 앞서 경주엑스포대공원에서 열린 시승행사에는 주낙영 경주시장을 비롯 시의회와 지역 기관·단체 주요 인사들이 참석해 자율주행차를 직접 체험하고 안전성을 점검했다.

정식 운행에 투입된 차량은 19인승 A형 1대(KGC 090)와 8인승 B형 2대(ROii) 등 모두 3대다.

올해 말까지 화요일부터 토요일 주 5일간 하루 7회씩 운행한다.

시민과 관광객 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 경주시 교통정보센터 웹사이트에서 사전 예약하거나 잔여 좌석이 있을 경우 현장 승차도 가능하다.

주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의 교통수단에 자율주행 셔틀을 도입해 각국 참가자들은 물론 향후 시민과 관광객들이 첨단 모빌리티 서비스를 체험할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.