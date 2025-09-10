제주관광공사 추천, 믿고가는 여행루트

[헤럴드경제=함영훈 기자] 제주특별자치도와 제주관광공사는 9일 가을철 여행 트렌드와 관광객의 다양한 취향을 반영한, 놓치지 말아야 할 가을 제주 관광 콘텐츠로 ‘나만의 방식으로 즐기는, 제주의 가을’여행 테마 7가지를 내,외국인들에게 추천했다.

올 가을 7가지 제주 취향 여행은 △문화여행자(제주 문화 축제 경험 추구) △웰니스선호자(반려동물과 함께하는 웰니스 활동 선호) △자연선호자(억새 자연 감상 선호) △쇼핑트레블러(제주 팝업 스토어 경험 추구) △미식탐방자(제주 디저트 음식 선호) △어드벤처추구자(자연과 러닝 경험 추구) △매력탐방자(스냅, 웨딩 사진 탐방 추구)이다.

제주도 공식 관광 정보 포털인 비짓제주(visitjeju.net)와 인스타그램엔 더 자세한 내용이 나왔다.

▶매력탐방자의 사진맛집

가을의 제주는 사랑하는 사람과 특별한 사진을 남기기에 더없이 좋은 계절이다. 은빛 억새가 바람에 물결치고, 해안에는 붉은 노을이 드리우는 이 계절. 제주의 자연은 때로는 로맨틱하게, 때로는 이국적으로 커플과 웨딩 스냅의 배경이 되어준다.

제주는 1시간이면 산과 바다를 모두 접할 수 있고, 분위기에 따라 원하는 사진 촬영이 가능해 많은 커플, 예비 부부들이 제주의 많은 장소를 찾는다.

풋풋한 청춘의 에너지를 담기 위해선 넓은 목초지, 신비로운 바닷길, 아름다운 꽃길 등의 장소가 제격이다. 몽환적인 분위기를 원한다면 촉촉한 습기와 분위기가 어우러지는 비 오는 날 촬영을 추천한다. 제주에서 낭만적인 추억을 담기 위해서는 노을을 배경으로 영화 같은 장면을 남겨보는 것도 좋다. 제주만의 힙함을 원한다면 제주의 숲, 레트로한 공간에서 특별한 사진을 찍어볼 수 있다.

촬영을 위한 인프라 서비스도 잘 갖춰져 있어 촬영, 스튜디오, 드레스, 꽃집 등 필요한 소품 및 의상도 편리하게 준비할 수 있다.

분위기에 따라 달라지는 장소의 매력이 가득한 가을 제주는, 단 한 장의 사진으로도 오랫동안 기억될 특별한 순간을 선물해 줄 것이다.

추천 장소는 비짓제주의 ‘제주 커플 스냅 완전정복‘ 테마여행-몽환감성, 청춘감성, 낭만감성, 힙감성 페이지에 잘 나와있다. 데이터로 보는 제주 웨딩스냅 가을 추천 테마여행지는 와흘메밀, 오라동메밀밭, 새별오름, 어음리 억새군락지 등이 있다.

▶문화여행자-걸으며 만나는 제주 전통과 신화, 문화 축제

가을, 제주는 신과 전설의 이야기를 품은 축제로 물든다. 1만 8000여 신들이 머문다는 제주는 가을마다 고유의 신화와 문화를 주제로 한 다채로운 행사를 연다. 제주의 굿을 만나고 각 지역의 문화를 만날 수 있는 축제로 제주의 신화를 좀더 새롭게 즐길 수 있다.

해녀, 돌담, 올레 등 제주의 다양한 문화를 담은 축제도 도내 곳곳에서 열린다. 해녀들의 공동체 의식을 만나고, 제주의 전통 돌담과 올레길을 걸으며 제주를 온전히 느낄 수 있다. 제주만의 전통문화와 민속을 만나볼 수 있는 공연, 체험 부스 등 다채로운 프로그램이 축제를 더욱 활기차게 즐길 수 있게 한다.

신과 사람, 전통과 현대가 어우러지는 제주의 가을, 다양한 이야기가 가득한 제주의 축제를 따라 걷다 보면 제주가 품은 오래된 이야기가 더욱 선명하게 다가온다. 신화역사공원 산책로에선 제주를 빚어낸 다양한 여신들의 이야기를 걸으면서 자연스럽게 흡입

추천 축제로는 ▷제주해녀축제 : 2025. 9. 20 ~ 9. 21 ▷신산 도채비 빛 축제 : 2025. 9. 26 ~ 10. 2 ▷칠머리당영등굿 전수관 상설공연 : 2025. 9. 26 / 10. 31 ▷성읍민속마을 전통민속 재현축제 : 2025. 9. 27 ~ 9. 28 ▷탐라문화제 : 2025. 10. 10 ~ 10. 14 ▷제주밭담축제 : 2025. 11. 1 ~ 11. 2 ▷2025제주올레걷기축제 : 2025. 11. 6 ~ 11.8 등이다.

▶어드벤처추구자 러닝 워킹 트레킹

선선해진 날씨는 몸을 움직이기 좋은 때임을 알린다.

자연을 가장 가까이서 마주할 수 있는 시간, 운동화와 함께 제주의 풍경 속으로 뛰어 들어갈 시간이다.

공항과 가까운 이호테우해변에서 도두봉 코스는 탁 트인 바다와 함께 달릴 수 있는 코스다. 도민들도 많이 찾는 곳으로 제주의 일상 풍경과 함께 러닝을 즐기기 좋다. 해가 질 무렵 달린다면 시원한 바다와는 또다른 노을 지는 풍경과 함께 달릴 수 있다.

아직은 햇살이 뜨겁게 느껴진다면 해가 지는 저녁, 혹은 야간 러닝을 추천한다. 한담해변, 용두암~도두봉 무지개다리, 이호테우해변에서 노을 지는 바다의 풍경과 함께 반짝이는 배들의 불빛을 벗 삼아 달릴 수 있다.

제주에서의 러닝을 통해 발로 직접 뛰며 만나는 제주의 풍경이 한층 더 생생하게 다가올 것이다.

추천 장소는 ▷이호테우해변 – 도두봉 : 약 5km 내외 ▷곽지해수욕장 ~ 한담해변 : 약 2.5km 내외 ▷용두암 ~ 도두봉 : 약 5km 이다.

▶웰니스선호자- 나도 힐링, 펫도 힐링

가을의 제주는 사람과 반려동물 모두에게 깊은 쉼을 선물한다. 선선한 바람과 따스한 햇살 속에서 함께 걷는 순간, 일상의 피로가 서서히 풀린다.

제주의 오름과 숲길, 들판은 반려와 함께 걸으며 자연의 기운을 온전히 느끼기에 제격이다. 반려동물을 위한 숙소에서는 넓은 정원과 산책 코스를 갖춰 함께 머물기 좋고, 각종 반려용 편의시설도 마련되어 있다.

함덕해변에는 제주 최초의 반려견 전용 해수욕장이 마련되어 있어, 특별한 추억을 남기기 좋다. 이용하기 위해서는 관리동에서 이용 수칙에 관련된 내용을 확인하는 서약서를 작성한 뒤 이용이 가능하다.

몸과 마음을 회복하는 웰니스의 계절, 가장 소중한 존재와 함께하는 제주에서의 하루는 더없이 따뜻한 힐링의 순간이 된다. 장소 방문 시 목줄 착용 및 배변 봉투 지참해야 반려동물 동반이 가능하다.

웰니스 관광지로는 외돌개(제주 서귀포시 서홍동 791), 산양큰엉곶(제주 제주시 한경면 연명로 179), 함도그비치(제주 제주시 조천읍 조함해안로 519-10) 등을 추천한다.

▶자연선호자-제주에서 만나는 이국적 풍경

최근 많은 사람이 넓은 초원과 하늘을 찾아 해외로 떠나고 있다. 해외로 떠나기 어려운 사람이라면 제주의 오름과 억새가 주는 이국적인 풍경을 감상해 보는 것은 어떨까?

가을의 오름은 은빛 억새로 물결치며 그 위를 걷는 순간, 몽골의 드넓은 초원에 선 듯한 착각을 불러일으킨다. 높은 하늘과 가을 햇살 아래 바람에 흔들리는 억새가 만들어내는 풍경은 걷는 걸음마다 새로운 감동을 준다.

도시에서 느낄 수 없는 자연의 울림이 걷는 내내 지친 마음에 힐링을 선물한다. 밤이 되면 제주의 오름은 또다른 풍경을 만날 수 있다. 어두운 밤을 수놓는 반짝이는 별들이 새로운 풍경을 보여준다. 반짝이는 별들과 고요한 오름이 색다른 풍경으로 다가온다.

비행기를 타지 않아도 가을의 제주가 선사하는 이국적인 풍경이 가을 여행의 새로운 취향을 만들어 줄 것이다.

추천 장소는 ▷따라비오름(제주 서귀포시 표선면 가시리 산62), ▷새별오름(제주 제주시 애월읍 봉성리 산59-8) ▷큰노꼬메오름(제주 제주시 애월읍 유수암리 산138) ▷다랑쉬오름(제주 제주시 구좌읍 세화리 산6) ▷용눈이오름(제주 제주시 구좌읍 종달리 산28) 등이다.

▶쇼핑트래블러-제주에서 만난 팝업스토어의 매력

섬 곳곳에서 열리는 다양한 팝업 스토어가 제주여행의 새로운 매력을 더한다. 애니메이션 캐릭터부터 제주감귤과 콜라보한 테디베어까지 독특한 기획과 신선한 디자인으로 가득한 팝업스토어가 사람들의 시선을 사로잡고 있다.

제주 감성을 담은 굿즈들은 여행의 기억을 간직하는 특별한 기념품으로 사랑받는다. 특히 제주 지역성과 감성을 결합한 한정판 제품들은 현지에서만 만날 수 있어 더욱 소장가치를 높인다.

제주에서만 누릴 수 있는 팝업스토어에서의 쇼핑은, 여행의 또 다른 재미이자 새로운 취향을 발견하는 순간이 되어줄 것이다. 친구와 연인, 가족과 함께 들러 기념품을 고르고, 사진을 남기며 하루를 풍성하게 채워보자.

추천 장소는 ▷짱구스토어팝업[제주 제주시 한경면 청수서5길 1-13 (25. 5. 2 ~ 26. 1. 31)] ▷테디베어 라봉샵 콜라보 팝업[제주 서귀포시 안덕면 사계남로216번길 29 플레이사계A동 105호 (25. 7. 25 ~ 9. 24)] ▷여미지식물원 포켓몬 팝업[제주 서귀포시 중문관광로 93 (2025. 10. 2 ~ 10. 26)] 등이다.

▶미식탐방자-세상 어디보다 많은 제주 디저트

제주의 다채로운 재료, 모양을 담은 디저트 카페들이 많다.

제주의 대표적인 특산품 감귤을 활용한 디저트부터 귀여운 돌하르방 모양을 한 디저트, 제주 전통 오메기떡을 활용한 디저트까지 각양각색 제주의 디저트가 여행객의 입맛을 사로잡는다.

제주의 다양한 재료로 만든 달콤한 맛에 귀여운 모양으로 제주의 감성이 담겨 선물로도 좋은 디저트도 있다.

그냥 먹어도 맛있는 오메기떡은 요즘 입맛에 맞게 크로플로도, 바삭하게 구운 떡으로도 즐길 수 있다.

감귤을 활용한 케이크와 타르트, 다양한 품종의 감귤주스 등 감귤의 나라 제주답게 감귤 디저트도 다양하다.

입안 가득 달콤함을, 손안에는 제주 감성을 담아보는 디저트 여행으로 계절마다 달라지는 제주의 풍경만큼이나 다채로운 가을 미식여행의 즐거움을 만들어보자. 제주 가을 정취에 달달함을 더한다.