9일 오후 당 의원총회에서 결정 “조국 원장 당무위에 추천하기로” 11일 당무위에서 최종 결정될 듯 서왕진 “전달하고 의사 확인 계획”

[헤럴드경제=주소현·안대용 기자] 당내 성비위 사건 사과 및 조치 미흡 논란으로 지도부가 총 사퇴한 조국혁신당이 의원총회를 통해 조국 혁신정책연구원장을 비상대책위원장으로 추천하는 데 뜻을 모았다.

조국혁신당은 9일 오후 당 공보국을 통해 “의원 다수는 조국혁신당 비대위원장으로 조 원장을 당무위원회에 추천하기로 했다”고 밝혔다.

그러면서 “비상대책위원회는 당 내외의 역량을 모아 신뢰를 회복하고 혁신을 실현할 것”이라며 “창당 초심으로 다시 시작하겠다”고 덧붙였다.

조국혁신당은 오는 11일 오후 2시 당무위원회를 열고 비상대책기구 구성의 건 등에 대한 안건을 논의할 예정이다. 당무위원회 논의를 통해 비대위가 구성되면서 조 원장이 비대위원장을 맡게 될 전망이다.

서왕진 원내대표는 이날 의총 결과와 관련해 기자들과 만난 자리에서 ‘단수 추천을 하는 것인지’에 대한 질문에 “그렇다”고 답했다.

또 ‘(조 원장 추천에 대한) 반대 의견이 있었을 텐데 설득 논리가 무엇인지’에 관한 질문에 서 원내대표는 “조국 원장이 지금 시기에 나서는 것이 여러 가지 어려움에 처할 수가 있기 때문에 그런 점들을 좀 고려해야 한다는 의견들이 있었다”며 “다수의 의견은 그런 어려움에도 불구하고 조 원장이 당의 주요 리더로서 그 어려움을 책임지고 헤쳐 나가는 것이 본연의 역할이라고 하는 의견들이 많았기 때문에, 다수 의견으로 정리가 됐다”고 설명했다.

성비위 사건 피해자 측에서 조 원장이 비대위원장을 맡는 부분에 대해 부정적인 입장을 밝힌 것에 대해 서 원내대표는 “거기에 대해 공식적으로 전달받은 바 없다”면서도 “조 원장이 (아직) 비대위원장 자격은 아니지만 피해자를 만나서 위로하고 또 피해자를 지원하고 또 당에 복귀할 수 있는 후속 조치 등에 대해서 협의를 진행할 것이기 때문에 비대위가 구성되는 그런 노력들을 충실하게 해 갈 것이라고 기대를 하고 있다”고 답했다.

이어 “아직은 당무위원회에서 최종 결정을 해야 되기 때문에 그걸 확정적으로 해서 후속 역할들까지 저희가 설명드리기에는 한계가 있다”며 “명확하게 말씀드리는데 의원들은 당무위원회 추천을 한다라는 게 현재 단계”라고 했다.

서 원내대표는 조 원장의 의사 및 당초 계획됐던 11월 전당대회 일정 변경 가능성에 대해 “우선 의원들이 논의를 했기 때문에 오늘 이후에 제가 전달을 하고 의사를 확인할 계획”이라고 했다.

이어 “전당대회 일정은 아직 특별하게 변경 논의는 한 바가 없지만 비대위가 구성이 되면은 비대위에서 여러 가지 새로운 결정들을 할 수 있는 의사결정 체계가 만들어지기 때문에 그럴 수도(변경될 수도) 있다. 아직 논의한 바는 없다”고 덧붙였다.