[헤럴드경제=조범자 기자] 던롭스포츠코리아㈜(대표 홍순성)이 올 1월 출시해 화제를 모은 스릭슨 ZXi 드라이버 시리즈의 한정판 ‘ZXi 드라이버 컬러 에디션’을 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 한정판은 두 가지 컬러 라인업으로 선보인다.

ZXi 드라이버에는 블루컬러 헤드와 VENTUS BLUE 5S와 6S 샤프트가, ZXi 맥스 드라이버에는 레드컬러의 헤드와 VENTUS BLUE 5S와 6S가 각각 탑재된다.

ZXi 드라이버 컬러 에디션에는 스릭슨의 최신 기술이 그대로 적용됐다. 임팩트 에너지를 극대화해 비거리를 향상시키는 i-FLEX 페이스와 안정적인 직진성을 구현하는 스타 프레임 구조가 대표적이다. 여기에 다양한 애프터마켓 샤프트도 추가 금액 없이 빠른 제작과 구매가 가능해, 골퍼 개개인의 스윙 스타일에 최적화된 선택이 가능하다.

ZXi 드라이버 컬러 에디션은 전국 던롭스포츠코리아 공식 대리점과 서울 청담동 프라이빗 센터, 그리고 던롭 공식 온라인몰을 통해 구매할 수 있다. 자세한 제품 정보는 스릭슨 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.