[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] GS칼텍스 다목적문화예술회관인 ‘예울마루’ 대극장에서 오는 18~20일까지 3일 간 뮤지컬 ‘설민석의 한국사 대모험 : 안중근-소년에서 영웅으로’ 기획 공연을 개최한다.

이 무대는 누적 판매 650만 부를 돌파한 어린이 인기 학습만화 ‘설민석의 한국사 대모험’을 원작으로 한 창작 뮤지컬이다.

애니메이션 캐릭터와 함께 독립운동가 안중근의 소년 시절부터 영웅으로 성장하기까지의 이야기를 관객들에게 생생하게 전달한다.

이번 공연은 안중근 의사의 이야기를 더욱 생생하게 전달하기 위해 최첨단 LED 영상, 특수효과, 업그레이드된 의상과 무대, 조명, 그리고 깊이 있는 연출이 어우러져 몰입도 높은 무대를 전달한다.

아이들이 쉽게 공감할 수 있는 감동적인 스토리텔링과 총탄이 오가는 현장, 달리는 기차 위 전투 장면 등 다채로운 볼거리와 캐릭터를 완벽히 구현한 의상, 특수 소품이 더해져 관객들에게 압도적인 무대를 경험하게 한다.

광복 80주년을 맞이한 뜻깊은 해에 아이들의 눈높이로 만나는 영웅 안중근 의사의 이야기는 독립운동의 의미를 되새기는 소중한 시간이 될 전망이다.

티켓은 R석 6만 6000원(1층), S석 5만 5,000원(2층)이다. 광복 80주년을 기념해 모든 관람객에게 나라사랑 할인 40%와 함께 응원용 소형 태극기 1개가 제공된다.