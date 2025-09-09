헤럴드경제가 재테크 최고의 연사들과 ‘헤럴드 머니페스타 2025’를 개최합니다. 올해로 2회를 맞은 헤럴드 머니페스타는 오는 10월 16일과 17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 ‘웰스 내비게이션(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)’을 주제로 치러집니다.

대표적인 연사로는 지난해 선풍적인 인기를 끌었던 부동산 인플루언서 ‘아기곰’이 다시 나서 서울 아파트 투자 공략 비법을 제시합니다. 유튜브 구독자 90만명에 육박하는 ‘박곰희’는 자산관리 기초부터 연금부자로 가는 길을 안내할 예정입니다.

금융·증권업계 재테크 고수로 불리는 전문가들도 총출동합니다. 오건영 신한은행 패스파인더 단장, 염승환 LS증권리테일사업부 이사, 유동원 유안타증권 상무, 이재만 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실장 등은 환율·국내외 주식 시장 전망과 맞춤형 투자 전략을 제공합니다.

올해에는 스페셜 연사로 임성호 종로학원 대표도 등장합니다. 임 대표는 30년 경력의 입시 전문가로 최신 입시 트렌드와 함께 유망 학과 등 고급 정보를 전달할 예정입니다. 특히 교육 환경은 부동산 시장의 핵심 변수로도 직결되는 만큼 이번 머니페스타는 자녀 교육과 부동산 재테크 전략을 동시에 짜는 기회가 될 것입니다.

국세청 출신의 ‘국세언니’ 김혜리 우리은행 세무전문가는 세 부담 없이 자녀에게 재산을 물려주는 최고의 절세 방법을 소개합니다.

비트·알트·스테이블코인 등 디지털 자산 투자에 대한 관심이 많은 분들을 위해 오태민 오태버스 대표와 최문창 유스메타 이사 등은 방황하지 않는 코인 투자 접근법을 선보일 예정입니다.

노시태 KB 부동산전문위원과 김효선 NH 부동산 수석전문위원은 은행 시각에서 바라본 부동산 투자 전략을, 이은정 하나은행 하나더넥스트본부 본부장은 풍요로운 은퇴 설계 해법을 제시합니다.

올해는 특별히 5대 금융지주를 비롯해 주요 금융사와 증권사, 보험사, 건설사들의 부스가 설치돼 관람객들과의 소통을 한층 강화합니다. 헤럴드경제가 마련한 재테크 축제에서 부의 세계로 가는 지름길을 안내받으시기를 바랍니다.

▶행사명 : ‘헤럴드 머니페스타 2025’

▶주관 : 헤럴드경제

▶일시 : 2025년 10월 16일(목)~17일(금) 오전 10:00~18:00

▶장소 : 서울코엑스 그랜드볼룸(1F)

▶주제 : 부의 세계로 가는 지름길/Wealth Navigation