[헤럴드경제=조범자 기자] 한국미즈노가 신제품 미즈노 프로 시리즈(S-1, S-3, M-13, M-15) 출시를 기념해 미즈노 커스텀 피팅 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 두 가지 혜택으로 구성된다.

첫 번째 ‘노 업차지(No Upcharge)’ 이벤트는 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 중 원하는 사양으로 커스텀 제작을 해도 추가 비용이 발생하지 않는다.

신제품 미즈노 프로 시리즈의 S-1, S-3아이언과 M-13, M-15 아이언을 비롯해 JPX925 포지드 아이언 구매 고객이 대상이다. 오는 12월 31일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점과 공식 피팅 대리점에서 진행된다. 단, JPX925 시리즈 중 여성모델인 JPX925 포지드 레이디와 왼손클럽 JPX925 포지드 LH, 그리고 JPX925 핫 메탈 프로 모델은 대상에서 제외된다.

두 번째는 ‘무료 커스텀 피팅 이벤트’다. 9월 한 달 동안 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점에서 전문 피터의 아이언 커스텀 피팅 서비스를 무료로 받을 수 있다. 100% 사전 예약제로 운영하며, 미즈노 공식 홈페이지 또는 직영점 전화 예약을 통해 신청할 수 있다.

이번 ‘미즈노 커스텀 피팅 이벤트’에서는 미즈노의 독자적인 피팅 시스템인 ‘샤프트 옵티마이저 3D’를 활용해 골퍼의 스윙 DNA 데이터를 분석, 개인에게 최적화된 아이언 및 샤프트 옵션을 추천한다.

자세한 내용은 미즈노 공식 홈페이지와 퍼포먼스 센터 및 공식 대리점을 통해 확인할 수 있다.