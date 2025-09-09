오전 9시부터 인천시청 압수수색 공직선거법 위반 관련 자료 확보

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 국민의힘 대선 경선 후보였던 유정복 인천시장의 경선 캠프에 현직 공무원이 동원됐다는 의혹과 관련해 강제수사에 나섰다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 9일 오전 9시부터 인천시청 본관 사무실에 수사관을 투입해 압수수색을 실시했다.

경찰은 시청 홍보수석실, 홍보기획관실, 정무수석 등을 압수수색하며 인천시 임기제 공무원 출신 인사들의 공직선거법 위반 의혹과 관련한 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

임기제 공무원 출신인 3명은 지난 4월 공무원 신분을 유지한 채 21대 대선 국민의힘 경선 후보였던 유 시장을 수행하고 행사 개최 등을 지원한 혐의를 받는다. 공직선거법은 당내 경선 과정에 국가공무원과 지방공무원의 선거 운동을 금지하고 있다.

앞서 한 시민단체는 이들 상당수가 사표를 냈으나 퇴직 처리가 안 된 상태로 캠프에서 활동해 사실상 불법 선거 운동을 했다고 주장했다.

인천시선거관리위원회는 지난 5월 이들을 포함해 총 6명을 검찰에 고발했다. 공무원이 아닌 3명은 유 시장 경선 캠프에 참여한 일반인 관계자로 공직선거법이 규정하지 않은 방법으로 경선 운동을 한 혐의를 받는다.