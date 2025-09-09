[헤럴드경제=함영훈 기자] 시애틀관광청과 치훌리 가든 & 글래스(Chihuly Garden and Glass)는 오는 10월 16일부터 19일까지 시애틀 전역에서 미국 대표 유리 예술 축제 ‘리플렉트: 더 시애틀 글라스 익스피리언스(Refract: The Seattle Glass Experience)’를 개최한다.

올해로 7회째를 맞는 이번 ‘리플렉트’에는 70여 명의 아티스트가 참여해 60여 개의 전시, 투어, 파티, 영화제 등을 선보일 예정이다. 리플렉트는 2019년 첫 개최 이후 시애틀을 세계적 유리 예술의 허브로 부각시켜 온 대표 문화 행사로 자리매김했으며, 태평양 북서부의 활발한 유리 예술 활동을 기반으로 시애틀 창작 커뮤니티의 혁신과 열정을 전 세계에 알리는 무대가 되고 있다.

개막일인 10월 16일에는 치훌리 가든 앤드 글래스에서 공식 오프닝 파티 ‘개더(Gather)’가 열린다. 이어 17일에는 파이오니어 스퀘어에서 ‘필척(Pilchuck) 블록 파티’가 개최되며, 프리몬트 스튜디오에서는 필척 연례 경매와 갈라, 시애틀 국제영화제 극장(SIFF Cinema Uptown)에서는 최초의 유리 제작 영화제가 잇따라 진행될 예정이다.

특별 투어 프로그램도 마련되어 있다. 세계적인 예술가 데일 치훌리의 개인 스튜디오 ‘더 보트하우스(The Boathouse)’가 10월 16일 하루 동안 일반에 공개되며, 18~19일에는 20여 곳의 아티스트 오픈 스튜디오가 운영된다. 또한 시애틀 건축재단은 유리 예술과 도시 건축을 탐구하는 도보 투어를 진행하고, 투어스 노스웨스트는 주요 스튜디오를 연결하는 셔틀 서비스를 제공할 예정이다.

시애틀관광청 태미 카나반(Tammy Canavan) 청장은 “올해 ‘리플렉트’는 시애틀 창작 커뮤니티의 재능과 혁신을 선보이는 무대이다.”라며, “방문객들은 용융된 유리가 만들어내는 마법 같은 순간을 직접 경험하는 동시에, 시애틀이 세계 유리 예술의 중심지임을 몸소 체감하게 될 것이다.”라고 강조했다.

한편, 레플렉트 2025는 시애틀뿐 아니라 에버렛, 베인브리지 아일랜드, 이사콰, 타코마 등 인근 도시에서도 동시에 진행되며, 대부분의 프로그램은 무료로 참여할 수 있다. 축제에 관한 자세한 정보는 공식 웹사이트(RefractSeattle)에서 확인 가능하다.