신속한 사건 해결 위해 일본 경찰청과 공조 경찰청 국수본 10~12일 출장단 일본 파견

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청 국가수사본부는 2023년부터 기승을 부리고 있는 ‘일본 변호사 사칭 테러 협박’을 일본 경찰과 공동대응하고자 공조수사 출장단을 파견한다고 9일 밝혔다.

일본 변호사 사칭 테러 협박 사건은 2023년 8월부터 ‘가라사와 다카히로’라는 실제 일본 변호사 명의를 도용한 피의자가, 한국에 있는 주요 시설물 등에 폭발물을 설치했다는 내용의 협박 메일을 보낸 사건이다.

테러 협박은 지난달에만 국내에서 총 10건(메일 1건·팩스 9건)이 발생했다. 지난 2년간 한국으로 발송된 협박 건수는 협박 메일 19건과 팩스 32건으로 총 51건으로 나타났다.

경찰은 협박 메일과 팩스가 해외에서 발송됐다는 사실을 확인했다. 발신자를 특정하고자 인터폴 공조와 형사사법 공조를 진행하며 미국·일본 법 집행기관과도 직접 소통하며 수사를 이어가고 있다고 밝혔다.

이번 출장단은 경찰청 사이버수사심의관(경무관)이 이끈다. 서울경찰청 사이버수사대장과 수사관 등 5명으로 구성됐다. 이들은 오는 10~12일 일본 경찰청 관계자들을 만나 공조 협력을 논의한다.

경찰청 관계자는 “경찰력 동원에 따른 치안 공백 발생 우려와 사회적 비용 증가 등 부작용과 폐해가 심각하다는 점을 무겁게 받아들이고 국제공조를 통해 신속하게 피의자를 검거할 수 있도록 수사력을 모을 예정”이라고 말했다.

출장단 단장을 맡은 경찰청 사이버수사심의관은 “사회적 혼란을 불러일으키는 테러 협박 사건을 조속히 해결해 국민이 평온한 일상을 누릴 수 있게 하겠다”고 강조했다.